Aborto: una vez más la experiencia local sumó su voz en el debate

En la reunión plenaria hubo datos serios ofrecidos a la discusión, y a la vez números tirados al boleo con el único interés de sustentar argumentos por momentos disparatados. "El misoprostol hace estallar el útero, está acreditado", dijo sin titubear Verónica Vergara de la Fuente, expositora, médica legista de La Rioja, compañera de equipo en el mismo centro de salud de aquella provincia donde trabaja Facundo Segovia, médico anestesista que escribió en las redes sociales, hace pocos días, "en mi guardia los abortos se harán sin anestesia".

"¿Continúa trabajando su compañero anestesista con usted?", le preguntó la senadora por Santa Fe María de los Angeles Sacnun a la médica. "Sí, sigue, igual creo que las cosas se magnificaron en los medios, él ya se disculpó", detalló Vergara de la Fuente, confirmando la falsa noticia que difundió el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja, y que tomaron los medios de comunicación, en sentido de que había desafectado al anestesista. No es así, sigue trabajando, al menos hasta ayer.

No todos los expositores, 21 en total, compartieron la mirada furiosa antiabortista. Entre los defensores de la despenalización, que esperan se consolide la media sanción que llegó de Diputados, se destacó ayer el decano de la Facultad de Medicina (UNR). La voz de la facultad rosarina llegó al Palacio por invitación de la senadora Sacnun (FpV). El médico rosarino, antes de subir al estrado, pronosticó "que la despenalización del aborto será ley, ganaremos los buenos", le dijo optimista a La Capital.

"Fuimos pioneros en el debate, incorporamos una cátedra optativa sobre aborto en nuestra facultad, una materia curricular que suma a las 300 horas que deben cursar los alumnos a partir de cuarto año", explicó Nidd. Luego contó la oleada de críticas que recibió la facultad cuando se puso en marcha la cátedra sobre cómo practicar un aborto. "Nos tapaban las casillas de correo electrónico diciéndonos barbaridades, los mails eran todos con el mismo formato, diseñados en el mismo lugar. Pero resistimos. Ahora hay varias facultades de Medicina en todo el país que han creado cátedras similares", abundó.

Nidd en el Senado

Obsesiones

El debate por el aborto, tanto en Diputados como ahora en el Senado, vuelve una y otra vez sobre algunas preguntas clave. ¿Cuándo empieza la vida?, obsesiona a muchos. Nidd, la retomó, "la respuesta no puede ser biologista, debe ser médica; nosotros en Rosario entendemos al paciente, al objeto de estudio, como un ser social, en un contexto histórico, político, psicológico. Proponemos un modelo contrahegemónico, para nosotros el gravísimo problema de la salud y de la enfermedad no es sólo un tema biomédico", aportó el decano rosarino.

Luego se preguntó sobre "lo moral y lo legal", que suele ser contradictorio. "Cuando las Madres de Plaza de Mayo empezaron a girar alrededor de la pirámide de la plaza lo hicieron en absoluta ilegalidad, sin embargo son un ejemplo moral". "La respuesta sobre el principio de la vida no puede ser única", abundó.

Para Nidd, el aborto clandestino arroja cifras "escalofriantes" y en el mundo está demostrado que la legalización "bajó el número de muertes de madres". Entonces se preguntó, "¿quién está a favor de la vida?".

"No provengo de cualquier academia, vengo de la universidad pública, gratuita, laica, cogobernada, democrática, que este año genera los 100 años de la gesta histórica de la Reforma Universitaria", apuntó el médico rosarino ante una decena de senadores.

Al momento de las preguntas, la senadora por Cambiemos de La Rioja, Olga Inés Brizuela, le preguntó a Nidd qué opinaba sobre una estadística (no mencionó su procedencia) que indica se habrían triplicado las enfermedades de origen sexual en la provincia de Santa Fe a partir de la aplicación del Protocolo Nacional de Aborto no Punible.

"Tendría que consultarlo con las autoridades sanitarias de la provincia, aunque de mi parte no tengo certeza de que los datos que usted menciona sean verdaderos", contestó tajante el decano Nidd.





>>> Fuertes diferencias y cruces entre legisladores

En la cuarta jornada de la audiencia pública sobre la legalización del aborto se invitó ayer a 24 especialistas, entre quienes estuvieron el ex ministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani, y el coordinador del Programa de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar. También asistieron la ex diputada nacional María Luis Storani y la médica legista y bioeticista Verónica Vergara de la Fuente, miembro del Colegio Médico de La Rioja. El primero en exponer fue Escobar, quien luego de expresarse a favor del proyecto de legalización aseguró que hablaba "en nombre del gobierno". Escobar ratificó su respuesta cuando el presidente de la comisión de Salud, Mario Fiad, de Cambiemos, volvió a preguntar y el formoseño José Mayans expresó: "No le creo. Usted no habla en nombre del gobierno". No fue el único cruce, dado que cuando el funcionario sostuvo que en el debate de este tema "se han expuesto argumentos que dan cuenta de la tensión entre la ciencia y las creencias, el respeto y la imposición", el correntino Pedro Braillard Poccard se mostró molesto y le dijo que, pese a estar en contra del proyecto, él "respeta la ciencia" y agregó: "Si tratara de imponer, mi hija de 13 años no usaría el pañuelo verde". Por su parte, el ex ministro de Salud de Jujuy aseguró que "durante 10 años el aborto fue el 28 por ciento de las causas de mortalidad materna a nivel nacional", según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación hasta 2015, cifras que fueron cuestionadas por el senador Mayans con los números correspondientes a 2016.