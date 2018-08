Aborto: en el Senado habrá un dictamen con modificaciones

En un marco de gran expectativa por el avance del proyecto de legalización del aborto, y tras la finalización de la última jornada de debates sobre esta iniciativa legislativa en el Senado de la Nación, el jefe del bloque justicialista de esa Cámara, Miguel Angel Pichetto, afirmó anoche que el dictamen saldrá hoy del plenario de comisiones "con cambios". Eso implica que si el próximo 8 de este mes se aprueba en ese recinto, deberá volver a Diputados.

Luego de reuniones con representantes de distintas bancadas y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Pichetto confió que los cambios no serán "sustanciales", aunque se bajará el número de semanas permitidas para interrumpir un embarazo de 14 a 12.

Además, entre las modificaciones que se le incluirán al texto votado en Diputados, está la eliminación de las penas para médicos y la habilitación de la cláusula de conciencia institucional, como impulsan los senadores por Córdoba.

"Hay una comprensión de que hay que hacer un esfuerzo. Acá lo peor es que la ley se pierda", subrayó el rionegrino, quien estuvo reunido con senadores de diferentes bloques y con la diputada nacional, Victoria Donda, y la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, en representación de la organización que milita a favor de la ley.

"Hemos coincidido en hacer modificaciones no fundamentales para votar el 8 de este mes esta ley, que va a tener que volver a Diputados", expresó Pichetto.

Presentaciones

Durante la tarde de ayer se desarrolló en el Senado la última jornada de exposiciones del debate por la legalización del aborto. Esta recta final de esta etapa de presentaciones contó con la participación de los últimos 20 oradores invitados antes de que la iniciativa tenga dictamen oficial y sea votada en el recinto, el miércoles 8 de este mes.

En la lista de expositores de ayer se destacaron la escritora Claudia Piñeiro, Verónica Camargo (fundadora de Ni Una Menos), Alika Kinan (sobreviviente del delito de trata y activista), y Diana Maffia (Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología), entre otros.

Durante su alocución, Claudia Piñeiro lanzó una advertencia a los senadores que están en contra de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aconsejó no dejarse llevar por los mandatos religiosos a la hora de votar en el Congreso. "Si ustedes me dicen que no pueden votar porque el cura los reta, tienen que dedicarse a otra cosa", exclamó con crudeza la escritora.

Según estimaciones de los medios más importantes que tratan la información legislativa nacional en el Congreso, la negativa al aborto legal oscila alrededor de los 35 votos, lo que coloca a los celestes más cerca de su objetivo, ya que además hay dos de los 72 integrantes de la Cámara alta que aseguraron una abstención y una probable ausencia.

Con las definiciones de ayer de los senadores Inés Blas, Angel Rozas y María Belén Tapia, el sondeo de votos arroja 32 a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, 35 en contra y 3 por definir, que son Juan Carlos Romero (Salta), Omar Perotti (Santa Fe) y José Alperovich (Tucumán). Ante ese escenario, Pichetto dio lugar a las modificaciones.