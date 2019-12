La presencia de Julia Coria, la viuda de Fabián Cragnolino, casi pasó desapercibida en la audiencia celebrada ayer en Tribunales, hasta que el juez le cedió la palabra y en medio de un llanto incontenible se desahogó. "Me pone mal esta situación, siempre lo mismo, miente y miente. Sí, hay riesgo de fuga, tenemos todo el derecho de que siga preso, porque es una persona que corría siempre, era habitual, está en todo lados y no es justo. Quiero aclarar que mis hijos están con psicólogo, no la están pasando bien. Hay muchas fiestas, cumpleaños y su papá no está y preguntan, pero él no va a estar nunca más al lado de ellos. Me duele que él (por el acusado) diga que no la está pasando bien. Lo hubiera pensado antes, no le interesa la vida de los demás", expresó Coria.