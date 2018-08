A cinco años de la tragedia que conmovió a Rosario, en Salta 2141 volverán a encenderse las sirenas de las autobombas a las 9.38 el momento exacto en que la explosión provocó 22 víctimas en pleno macrocentro. Como en cada aniversario, habrá un emocionado recuerdo , pero también un enfático pedido de Justicia, en una causa judicial en la que no se fijó fecha para el juicio oral y público. Con la expropiación del terreno, avanzará el concurso para la construcción de un memorial y en este espacio desembarque el Instituto de Música "Carlos Guastavino".

En este quinto aniversario, los familiares de las 22 víctimas que provocó la fuga de gas y posterior explosión convocan a una concentración a las 9. Como ya es costumbre en estos años de evocación, a las 9.38 las autobombas de los Bomberos Zapadores y Voluntarios harán sonar sus sirenas, para marcar el momento exacto en que irrumpió la mayor tragedia ocurrida en Rosario.

La cantante local Cecilia Petrocelli entonará una canción de Rod Stewart a modo de homenaje, para dar paso a los discursos de los familiares. Llegará el turno de algunas estrofas de los integrantes del Instituto de Música "Hay que aprender de lo que sucedió, para no repetir la historia. Y no es un pedido de quienes perdimos a 22 personas sino que va mucho más allá. Por eso es importante que todos nos acompañen, y que los rosarinos asuman que no podemos olvidar y que merecemos un servicio público de calidad", dijo ayer a LaCapital Eleonora López, hermana de Carlos.

Enfática y decidida agregó: "Hace un año que estamos esperando la pericia que pidió Fiscalía. Están demorando los plazos para agotarnos, por eso hago responsable a Litoral Gas que viene entorpeciendo la causa hace mucho tiempo".

La referencia de Eleonora es en relación a la causa que bajo la carátula de estrago culposo agravado tiene 11 imputados entre los administradores, gasistas, inspectores y los técnicos de la prestataria del fluido de gas.

El expediente se dilató en el tiempo. Primero fueron las impugnaciones a los primeros peritos designados para analizar el regulado desde donde se inundó de fluido las instalaciones. Y tras la designación de nuevos expertos oriundos de Córdoba, los resultados sobre el aparato que adaptaba el suministro desde la calle a los departamentos, las cañerías y el gabinete de gas finalizó en junio pero no se saben sus resultados.

Cumplido el trámite habrá que sortear el Tribunal que tendrán en sus manos el juicio oral y público. Nadie se atreve a afirmar que comenzará antes de finde año.

La instrucción de la causa penal por la explosión del edificio había finalizado en agosto de 2015. La jueza Irma Bilotta había girado el expediente al juzgado de sentencia.

Un mes después se había designado a los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela a cargo de la sentencia, bajo el sistema escrito. En febrero de 2017, la Cámara Penal resolvió ir a juicio oral y público.

Luego de los discursos, el acto contará con el lanzamiento del concurso nacional de anteproyectos para levantar un espacio cultural y educativo de la memoria y la música en homenaje a las víctimas de la explosión de Salta 2141.

Concurso

En marzo, se firmó el convenio específico entre la provincia, la asociación de familiares de las 22 víctimas fatales, y el Colegio de Arquitectos Distrito 2. El concurso estará abierto hasta el 9 de noviembre. Un jurado emitirá su fallo el 22 de noviembre.

El concurso (www.capsf.org.ar) indica que para el memorial, deberá ser contemplado el árbol que sobrevivió y es centro de distintas expresiones los días 6 de cada mes y que el complejo edilicio no contará con gas sino que se utilizarán energías renovables y amigables con el medio ambiente.

De los escombros que dejó la explosión y de las marcas que serán indelebles, habrá un espacio para la memoria. Allí donde hubo tres torres, 22 víctimas, 60 heridos, y 230 viviendas afectadas. Donde se truncaron sueños, al menos habrá música para recordarlos.

huella indeleble. El ulular estridente de las sirenas marcará el momento exacto en que se desató la tragedia más grande de Rosario.