A casi cinco años de la tragedia del parque Independencia, aún no se actualizó la normativa que regula los parques de diversiones. Hace diez días se habilitó uno, de manera provisoria, en Ovidio Lagos y avenida Godoy. Un Gusano Loco, un barco de la Vuelta al Mundo y otras atracciones sorprendieron a los vecinos de la zona de Ovidio Lagos y avenida Presidente Perón desde hace poco más de diez días. Se trata de un parque de diversiones que obtuvo un permiso provisorio para funcionar, por 30 días, hasta el 20 de agosto. Desde la oposición en el Concejo plantearon que ese permiso, que se otorgó como actualmente se admite, se hizo bajo la ordenanza 7.218 que aún se discute en el Palacio Vasallo y que sólo exige un autocontrol por parte del concesionario. La polémica volvió a estallar.

Hoy la normativa, que regula la nocturnidad en la ciudad contempla desde bares y boliches hasta parques de diversiones y salones de fiestas infantiles.

Dos días después de una de las tragedias que enlutó a la ciudad en agosto de 2013, en la que las pequeñas Melanie (12) y Florencia Aranda (14) fallecieron al caer la góndola que ocupaban en la Rueda Panorámica del predio de diversiones en el parque Independencia, la concejala María Fernanda Gigliani presentó un proyecto para desligar la regulación de los parques de diversiones de las cuestiones de la nocturnidad. En la propuesta, entre otros puntos, planteó agregar un doble control a las instalaciones que se pretendan ubicar en la ciudad.

A seis días de que se cumplan cinco años de esa tragedia y a ocho días de que transcurra la misma cantidad de años de la presentación del proyecto, nada cambió y los permisos se siguen otorgando bajo la misma reglamentación.

"Esto (un permiso provisorio) no pasó por el Concejo. La Municipalidad sigue dando habilitaciones con la normativa vigente, que es la misma que estaba al momento de la tragedia del parque", dijo Gigliani.

La edila por Iniciativa Popular marcó así que su proyecto tiene que ver con un doble control: uno interno, a cargo del concesionario, y otro externo, con profesionales que dispongan desde la Municipalidad.

Respecto al estado de la propuesta, Gigliani expresó: "Todavía no se aprobó. Me parece que en esto también hay que avanzar porque se incluye la discusión de los parques de diversiones en la discusión por la nocturnidad y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Incluso, quieren sacar una normativa, de (Horacio) Ghirardi (Partido Socialista), para regular los salones de fiestas infantiles por afuera de la ordenanza 7.218 y no retiran el tema de los parques de diversiones del conjunto de la nocturnidad".

Sobre esa cuestión, la referente y su par María Eugenia Schmuck (Unión Cívica Radical) presentaron un proyecto conjunto para lograr que los parques de diversiones dejen de contemplarse dentro de la normativa que también regula rubros que nada tienen que ver con la actividad, como bares, restaurantes y boliches.

"De la normativa que planteamos con Schmuck, todos dicen que están de acuerdo pero nunca están los votos para sacarla. Me parece que hay cuestiones de urgencia, como ésta, sobre la que nosotros fuimos los primeros que cuestionamos cómo podía ser que el concesionario se autocontrolara. Intentamos modificarla. A los dos días de la tragedia, yo presenté la normativa y todavía no se puede aprobar. Da bronca y vergüenza", manifestó.

Prioridades

El punto saliente del proyecto es que se exige un doble control. Gigliani afirmó, en su explicación, que estaría dispuesta a viabilizar un convenio con alguna universidad en caso de que el municipio no cuente con los profesionales necesarios para realizar esos segundos controles.

"Si la Municipalidad no tiene gente técnica que pueda llevar adelante ese segundo control, nosotros habilitamos la firma de convenios con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) o con cualquier universidad para que ponga especialistas que puedan hacer los controles externos", detalló.

"Me parece que uno, al momento de legislar, tiene que tener en cuenta las prioridades. Si vos me decís que son más importantes los salones de fiestas infantiles que el parque Independencia, dejame pensarlo. Acá se murieron dos pibas", finalizó la edila.