La científica rosarina Paula Casati recibió un nuevo reconocimiento por su trabajo. Fue galardonada con el Premio Nacional L'Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" por su trabajo sobre los efectos de los rayos UVB en el crecimiento de las hojas de las plantas.

La licenciada en biotecnología del Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (Universidad Nacional de Rosario-Conicet) explicó que "en el laboratorio estudiamos las distintas respuestas de las plantas frente a niveles elevados de radiación ultravioleta. En particular, la caracterización de las bases a nivel molecular de las respuestas de las plantas cuando están bajo niveles incrementados de UV, lo que hace que sean más chicas".

E inmediatamente amplió: "Cuando las mismas plantas crecen en un ambiente en el cual tienen la misma luz pero sin la radiación UV crecen mucho más grandes y lindas. En particular estamos estudiando y tratando de entender por qué ocurre esto. Para ver si es posible mejorar el rendimiento".

Casati, quien es una de las primeras en estudiar Biotecnología en la UNR, reveló que eligió esa carrera gracias a su "mamá, que era investigadora de la Facultad. Hasta los 18 años no quería saber nada sobre ciencia, pero cuando llegó el momento de elegir tuve una profesora de la secundaria que me habló de los genes y me encantó",

La investigadora rosarina hizo un posdoctorado en la Universidad de Stanford (EEUU), y fue allí donde empezó a estudiar los efectos de los rayos UV en las plantas. "Mi directora Ginny Walbot fue una mujer increíble. Después de mi mamá, ella fue una mujer inspiradora y también muy generosa, porque me permitió llevar adelante este tema y traerlo a la Argentina para comenzar mi laboratorio".

El Premio L'Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia", consiste en apoyo económico de 300 mil pesos para que la investigadora continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del país.