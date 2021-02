Julio Cortázar, historias de cronopios y de famas a 37 años de su muerte

Lectores de todo el mundo disfrutan de su concepción lúdica de la literatura (Final de Juego), fantástica (Historia de Cronopios y Famas) y comprometida (Libro de Manuel). También por su condición de crítico literario (Clases de Literatura) y traductor (Cuentos Completos de Edgar Allan Poe).

Julio Cortázar : Textos en su voz - No, no y no

En su última visita al país en diciembre de 1983, en una una nota que se publicó en Clarín dijo: "Puede ser por ignorancia personal, por descolocación y distancias, pero nada de lo que sucede a la Argentina me parece a mí claro. Y leyendo los diarios -ahora aquí, o allá, en Francia-, me doy cuenta de que ustedes, de alguna manera, comparten ese criterio. No se tiene una sensación de claridad. Creo que entramos en un momento de clarificación. La claridad, espero, está al final de esa clarificación. En este momento, "las aguas bajan turbias". Yo no me puedo olvidar de que mientras estoy caminando por la calle, aquí -usted sabe cómo me gusta Buenos Aires, que está igual, tan lindo como siempre, con sus olores y veredas rotas, los mismos sonidos y voces-, me meto en algún café, veo las caras de los compatriotas y me pregunto: ¿Y cuántos de éstos no serán torturadores que andan sueltos? ¿Y cuántos de éstos no serán miembros de grupos paramilitares que han contribuido para que 30.000 argentinos desaparezcan o mueran? Bueno, esa es la parte turbia, la parte que el tiempo, la historia y la Justicia tendrán que ir esclareciendo... Por el momento, las cosas no justificarían un entusiasmo de tipo histérico".

En Rosario, uno de los talleres literarios más populosos y de tradición fue el Julio Cortázar, dirigido por la escritora fallecida en 2015: Alma Maritano. Se la distinguió en el Concejo Municipal porque había reconoció expresamente el valor literario de la obra de Cortázar y su labor.