“ La grieta forma parte del pasado. Seguir insistiendo con eso, como hizo el intendente durante todo el debate, es no entender lo que está ocurriendo . El rosarino, con razón, no quiere escuchar más a los políticos discutiendo problemas de políticos . Quiere que le resuelvan sus problemas. Quiere un gobierno que resuelva el tema de la basura, que está peor que cuando Pablo Javkin asumió. Que se mejore el servicio de transporte, que también está peor que cuando el intendente asumió ”, destacó Monteverde, quien añadió: “ No represento ningún lado de esa grieta que inventaron en Buenos Aires y que ahora el intendente quiere traer acá” .

Según el edil, en Rosario competirán dos modos distintos de entender la política. “La vieja política no termina de entender que las etiquetas que usa no sirven más. No representamos a la izquierda ni a la derecha, venimos a darles voz a los que ellos nunca escucharon y ahora están cansados. A los que laburan cada día más y tienen cada vez menos. Los que ya no pueden ni esperar el colectivo tranquilos. A quienes se van a dormir con miedo y se levantan con angustia porque no saben qué le van a poder dejar a sus hijos. A quienes piensan que la vida puede ser otra cosa, menos triste y mucho más digna de ser vivida”, explicó el dirigente.