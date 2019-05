"Volvería a tirar", advirtió el médico Villar Cataldo

Lino Villar Cataldo, el médico que fue declarado "no culpable" de haber matado a un ladrón en un asalto, por un jurado popular en el partido bonaerense de San Martín, confió que volvería a tirarle a un delincuente si su vida o la de sus hijos corriera peligro.

"Tener un arma legal como el que yo tengo no es un delito. Y si ocurriera otro momento en el que peligra mi vida o la de mis hijos, tengo que defender. ¿Por qué un día me voy a defender y otro día voy a abrir los brazos y decir «máteme»?", expresó en diálogo con Radio Con Vos.

Un jurado popular declaró "no culpable" a Villar Cataldo el jueves por la muerte de Ricardo Alberto "Nunu" Krabler, de 24 años, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en agosto de 2016, en medio de un asalto.

La decisión del jurado estuvo en consonancia con el alegato del abogado defensor, quien pidió la absolución del médico por considerar que actuó en legítima defensa. El médico reveló que durante esos "cuatro o cinco segundos" en los que sucedió todo, él estuvo "enceguecido". "Si hubiese tenido tiempo de razonar en ese momento. En ese momento no vi absolutamente nada. Fueron cuatro o cinco segundos. Uno tiene miedo, porque siente que lo van a matar. Uno razona por instinto y no por razonamiento, y actúa por defenderse porque siente que lo van a matar", detalló. Y aseguró: "Vivir a diario con esta carga tan grande es muy fuerte. Terminó un proceso que significa que yo no voy a la cárcel, pero no el proceso interno y el hecho y el recuerdo permanente, y la angustia. No sé si esto me va a llevar a la muerte igual producto de una enfermedad severa".