¿Vigente o falso profeta? Hace 200 años nacía Karl Marx

Karl Marx, de cuyo nacimiento se cumplen hoy 200 años, está considerado uno de los pensadores alemanes más influyentes y controvertidos. Más de 150 años después de la publicación de "El capital", su tesis sobre el inevitable hundimiento del capitalismo no se ha confirmado. Pero, ¿quiere decir eso que todo lo que escribió el filósofo es erróneo? ¿Qué opinan sobre sus ideas los economistas actuales?

El camino que conduce a la tumba de Karl Marx pasa por delante de muchos capitalistas. La entrada al cementerio londinense de Highgate, en la acomodada zona residencial del mismo nombre, cuesta cuatro libras (5,60 dólares). A cambio, los visitantes reciben un plano con la ubicación de los sepulcros más importantes. Solo uno de ellos está marcado en rojo: "Marx".

Ya desde lejos se ve asomar la enorme maraña de pelo entre los árboles. Se trata de la cabeza de bronce que mandó elaborar el Partido Comunista británico en honor a Karl Marx en 1956. Si la lápida no tuviera la inscripción "workers of all lands unite" (Proletarios de todos los países, uníos!), se podría pensar que aquí en realidad está enterrado Papá Noel.

Doscientos años después de su nacimiento en la ciudad alemana de Tréveris, el 5 de mayo de 1818, y 29 tras la caída del muro de Berlín, Marx sigue despertando un enorme interés y se le sigue rindiendo culto. Cada dos minutos alguien quiere fotografiarse o hacerse un "selfie" frente a la tumba, sobre la que hay flores, velas y hasta una piña fresca. El flujo de visitantes no para. La mayoría de ellos son jóvenes que vienen desde todos los lugares del mundo.

Desde la crisis financiera de 2008 Marx vuelve a estar de moda. Esto también tiene que ver con el hecho de que el filósofo y economista alemán ha sido descubierto por una nueva generación que no vivió la Guerra Fría. Para ellos el intelectual alemán no es ni el mesías ni el demonio Mefistófeles, sino un relevante filósofo.

En el "Manifiesto Comunista" hay varias partes cuyo significado podría resultar enigmático para los contemporáneos de Marx pero no para los lectores del siglo XXI: "Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales", pronosticó Marx ya en 1848, cuando la industrialización ni siquiera había tenido lugar en tierras alemanas.

"Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países", dijo también, algo que suena como una predicción de la globalización.

Desde entonces se confirmó la sospecha de Marx de que el capitalismo tiende a la concentración para el desarrollo de algunas pocas empresas globales.

Probablemente, el mayor error de Marx fue haber subestimado la capacidad de adaptación del capitalismo. Fue la "clase poseedora" la que en torno a 1900 y por temor a las revoluciones comunistas, hizo concesiones a los trabajadores incluyéndolos en el sistema capitalista: amplió el sufragio y las reformas sociales. La esperada revolución de Marx nunca llegó a Occidente.