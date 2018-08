Veinte muertos al caer un avión antiguo sobre los Alpes suizos

Veinte personas murieron al accidentarse el sábado un avión antiguo Junkers Ju-52 utilizado para vuelos de ocio en los Alpes suizos, confirmó ayer la policía del cantón de Graubünden, horas después de que otra familia de cuatro miembros perdiera la vida al accidentarse un avión en un bosque de ese país.

El avión "vintage" de 79 años de antigüedad de la compañía Ju-Air con capacidad para 17 pasajeros, dos pilotos y un tripulante, se estrelló en una zona de senderismo en la montaña de Piz Segnas, a unos 2.540 metros de altitud y unos 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Zurich. Había sido sometido a una inspección sólo unos días antes, según las autoridades.

La policía cantonal confirmó ayer que no hubo supervivientes. "El avión se estrelló casi en vertical a una velocidad relativamente elevada", dijo Daniel Knecht, de las autoridades a cargo de la investigación. No hubo tampoco llamadas de emergencia desde el avión en el que viajaban 17 ciudadanos suizos y un pareja de austríacos con su hijo. Las víctimas tenían entre 42 y 84 años.

Ju-Air, que ofrece vuelos turísticos, suspendió sus servicios, que también ofrece en Alemania, hasta nuevo aviso. "El equipo de Ju-Air está profundamente triste y piensa en los pasajeros, tripulantes y familiares y amigos de los accidentados", señaló en un comunicado. Los aviones de la compañía se conocen de forma popular como "Tante Ju" (tía Ju) y se suelen contratar para celebrar cumpleaños o aniversarios familiares o para celebraciones de empresas o asociaciones.

El avión accidentado databa de 1939. Ju-Air pertenece a la Asociación de Amigos de la Aviación Suiza (VFL) que adquirió en 1981 tres aviones desechados por las fuerzas aéreas suizas. Desde entonces ha ofrecido viajes a más de 14 mil pasajeros desde el aeropuerto militar de Dübendorf, a unos 10 kilómetros al noreste de Zurich, según sus propios datos.

El accidente tuvo lugar sólo horas después de que cuatro miembros de una familia, entre ellas dos niños menores de edad, perdieran la vida al estrellarse otro avión en el país cerca de Hergiswil, a unos diez kilómetros al sur de Lucerna, informó la Policía de Nidwalden.

Medios suizos citaron a expertos especulando que el calor podría haber tenido un papel en los accidentes. Ju-Air y la policía no han ofrecido por el momento datos sobre la causa de los accidentes. Además el aparato de Ju-Air no tenía una caja negra y no se dispone de registros técnicos, señaló la policía.