Vapeo: 36 operativos con millonarias incautaciones

En un megaoperativo que incluyó 36 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y otras siete provincias, la Gendarmería realizó un millonario secuestro de cigarrillos electrónicos. Según se informó, el valor de la mercadería incautada ronda los 20 millones de pesos.

Los registros se realizaron en la CABA, provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, San Juan, Río Negro y el conurbano bonaerense, en el marco de una causa por infracción al código aduanero. Por orden del juzgado nacional en lo Penal Económico a cargo de Juan Gavan Greenway, Gendarmería realizó los allanamientos de manera simultánea para determinar la comercialización de mercadería prohibida.

Entre los elementos incautados hay más de 26.300 esencias líquidas con diferentes concentraciones de nicotina, y 1.900 cigarrillos electrónicos con repuestos, accesorios, aromatizadores y cargadores, entre otros accesorios. Los cigarrillos electrónicos y sus accesorios tienen, según determinó la Organización Mundial de la Salud, potenciales riesgos tóxicos, por lo que la comercialización de mercadería prohibida implica un delito contra la salud pública.

Recientemente, en Estados Unidos, la Asociación Médica de ese país (AMA) pidió que se prohíban los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo. Un grupo de investigadores hizo un seguimiento de 32.000 estadounidenses durante tres años. Luego compararon los efectos pulmonares producía fumar en comparación a vapear. Contra el mito de que reemplazar el cigarrillo por las esencias de vapeo es “menos malo”, o también el el consumo dual, o sea, consumir tabaco y adicionarle el cigarrillo electrónico, los investigadores hallaron que se aumenta tres veces las chances de contraer enfermedades respiratorias crónicas. Con más precisisión, 3,3 veces más. Así lo afirma el informe “Association of E-Cigarette Use With Respiratory Disease Among Adults: A Longitudinal Analysis”, firmado por un equipo de investigadores de la Universidad de California (San Francisco, Estados Unidos) y publicado esta semana en la revista especializada American Journal of Preventive Medicine.

También en China el uso del cigarrillo electrónico está en medio del debate y se han dictado regulaciones a la venta online de los productos de vapeo, y hasta se considera la posibilidad de prohibirlo en lugares públicos. En resumen, el mundo le cierra la puerta al cigarrillo electrónico.