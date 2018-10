"Vamos a defender el diario en papel. Es un disparate no ayudarlo y abandonarlo. Soy muy crítico de los diarios que han ninguneado la vitalidad del papel", declaró hace poco Héctor Aranda, CEO de Clarín, ante los asistentes a la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se desarrolló en Salta entre el 19 y el 22 de octubre. Es que ya se ha vuelto un lugar común, un hecho no ocurrido pero dado por descontado: que los diarios en papel van a desaparecer. Para un hombre de diarios como Aranda, no es así. No es el único: en Estados Unidos se ha revisado esta profecía y los diarios de papel han logrado estabilidad, luego de pasar por una década de fuerte caída de ventas y ajustes.

Y cuando el que habla es directivo de uno de los diarios más importantes del país y de mayor circulación en español, las palabras tienen un peso especial. Ante la directiva de la SIP, Aranda dio dos ingredientes para fortalecer el soporte tradicional: bajar los costos de impresión e incentivar las suscripciones. Para lo que se necesita un "esfuerzo gigante que tiene que hacer la industria para la impresión", para "quitar la mochila", que se colgó sobre la industria de los medios gráficos, bajando los costos mediante "estructuras de impresión más ligeras".

La suscripción mensual o anual también formó parte de la receta que compartió Aranda con sus colegas. "Nos apoyamos en la suscripción con beneficios. El que va en papel tiene, por ejemplo, todo libre en internet", detalló. Clarín lanzó el 27 de abril de 2017 el abono por suscripción en diversas modalidades. Además, Aranda destacó que la fidelidad en la lectura del consumidor de papel se traslada a internet. "El suscriptor del papel tiene también una alta frecuencia de uso en internet", señaló. Ahí se pone en evidencia el valor de la marca, señalan los analistas de medios.

Aranda que aseguró que no hay pérdida de lectores. "El que se va del papel, se queda", indicó. Luego de mostrar la estrategia defensiva para proteger las 500 mil suscripciones que posee actualmente Clarín; dio lineamientos de análisis para incentivar la plataforma digital, ya que es allí "donde debe estar puesto el foco".

Con más de 20 millones de usuarios que leen noticias en los diferentes medios y plataformas del grupo, Aranda aseguró que las personas han respondido positivamente a registrarse y pagar para poder acceder a la información. "La gente masivamente se ha registrado", remarcó, e indicó que se debe al "periodismo que hacemos". Entre los usuarios que acceden a este medio de lectura, destacó el alto nivel de adhesión que observaron entre personas de 28 años. Una franja decisiva: jóvenes pero ya adultos, tienen su propio ingreso y marcan tendencia en muchos mercados. En contraposición a la baja en la venta de ejemplares papel, el multimedios logró aumentar los ingresos por la plataforma digital. También brindó algunas sugerencias, como conocer bien a la audiencia a través de la lectura de datos. Aranda destacó que "los registros dan muchísima información, porque se inscriben a través de las redes sociales, y con eso viene una enorme cantidad de información", resaltó.