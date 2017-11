Una secuencia que empezó en Ushuaia y terminó con una explosión en alta mar

La serie de hechos que llevaron ayer al anuncio de que una explosión habría hundido al ARA "San Juan" puede resumirse en sus puntos clave.

El submarino navegaba desde la base naval Ushuaia, de donde zarpó el lunes 13, en patrulla hacia su apostadero habitual de la base Mar del Plata. El miércoles 15 a las 7:30 reportó su última ubicación en el Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa, al sudeste de la Península Valdés. Se encontraba sumergido y viajaba a cinco nudos de velocidad (9,26 kilómetros por hora). Este día 15, el capitán informó de "un principio de avería" en las baterías. El problema se produjo por la entrada de agua a través de la tubería del snorkel y eso podría haber generado un cortocircuito Estaciones hidroacústicas registraron un violento evento descripto como una explosión tres horas después de la última comunicación, en la zona donde navegaba el sumergible. Primero EEUU y ayer el organismo internacional de control de pruebas nucleares dieron la misma información con horas de diferencia.

El viernes 17, poco más de dos días después de la última comunicación, la Armada declaró el "estado de búsqueda y rescate" (SAR) del submarino. Aviones y barcos de Argentina y de diferentes países comenzaron a rastrillar una zona de 482.507 kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur. A partir del jueves, tras la confirmación de que se registró en evento descrito como una explosión, la búsqueda se centró en el área donde se produjo el violento evento.

El sábado, el Ministerio de Defensa informó que se habían recibido siete comunicaciones satelitales que podrían haber sido emitidas por el submarino. Las llamadas, aclaró el ministerio, no habían llegado a ser enlazadas. Enrique Balbi, el conocido portavoz de la Armada, aseguró poco después que las comunicaciones no salieron del submarino, lo que provocó desazón entre los familiares, que habían recibido con esperanza la noticia. También se divisaron bengalas blancas y naranjas en dos oportunidades, pero no se hallaron rastros de quiénes la lanzaron. Hacia el Este, explicó Balbi, hay una enorme actividad pesquera fuera del límite de las 200 millas naúticas, y es posible que las bengalas hayan sido lanzadas por pesqueros para señalizar una zona de captura a otros buques de la misma flota.

La Armada argentina reveló que el submarino había advertido antes de desaparecer un "principio de avería" en su sistema de energía por baterías. El portavoz de la fuerza aclaró que el comandante del San Juan comentó luego que el problema había sido "debidamente subsanado y reparado". Según informó el diario La Nación en base a fuentes navales, se pudo producir un cortocircuito por el ingreso de agua a través del snorkel del sumergible. El agua, en contacto con las baterías, podría haber enerado un arco voltaico, que habría herido o muerto a parte de los tripulantes, según se especula.

Sobre las discutidas condiciones del ARA "San Juan", el submarino fue construido en Alemania y entró en servicio en 1985 en Argentina. En diciembre de 2008 comenzó un prolongado y también cuestionado proceso de "reparación de media vida" para aumentar su vida útil en 30 años.Volvió a navegar en 2014. Se ponen en duda dos puntos: que el casco fue cortado por completo, para retirar las baterías, los 4 motores diesel y otros equipos pesados. Esto podría generar una debilidad estructural, pero es el procedimiento estandard utilizado en estos casos. Otra duda es que las 960 baterías del San Juan se sometieron a "un replacado y reparación integral", pero no fueron sustituidas por nuevas. Fue en las baterías donde ocurrió el desperfecto.

Finalmente, este miércoles se informa de una "anomalía hidroacústica" en base a información de Estados Unidos y ayer se precisa la información en base a la red de sensores global de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE).En base a la información de la OTPCE, se informó de un evento violento consistente con una explosión y que coincide con el dato sobre el ruido difundido el jueves. Se dispuso el traslado de embarcaciones y aeronaves a esa zona y aún sigue la búsqueda.