Una policía murió heroicamente en el incendio del hotel

La agencia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires Roxana Trochel se encontraba de servicio cuando se desató un incendio el viernes en el edificio del hotel Las Naciones, sobre avenida Corrientes al 800, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Cuatro dotaciones de bomberos, al menos 17 ambulancias y decenas de policías acudieron rápidamente al lugar.

Roxana fue una de las primeras en llegar e ingresó inmediatamente al hotel para ayudar a las personas que habían quedado atrapadas. El fuego se había desatado en el palier del quinto piso del edificio. A causa del humo generado una mujer de 55 años perdió la vida y otras 100 debieron ser asistidas por principio de asfixia y quemaduras de distinto tipo.

En medio del operativo del rescate, la joven oficial de 31 años, que prestaba servicio en la Comisaría 4 de Parque Patricios, también debió ser trasladada al Hospital Argerich. Al llegar los médicos tuvieron que reanimarla. A las pocas horas murió.

Roxana era madre de dos mellizos de 11 años y una pequeña de 4. Su esposo, Gastón Rojas, también es oficial de la Policía de la Ciudad. Ahora se encuentra contenido por un psicólogo y profesionales médicos.

Rocío Loza, también integrante de la policía porteña, fue su compañera en el Instituto de Formación. Ante la consulta del portal Infobae, aseguró que Roxana era "la mujer más fuerte" que conocía. Y agregó: "Por querer salvar vidas dio la de ella; eso es ser policía por vocación". "En ese momento solo pensás en ayudar, es algo que te sale del alma, eso significa portar un uniforme", resumió.

Según publicaron sus compañeros en las redes sociales, Roxana había sufrido quemaduras en más del 60 por ciento de su cuerpo. "No lo puedo creer. Compartimos guardias juntas, muchas charlas y hoy enterarme de esto me partió al medio. No caigo. Que descanses en paz amiga. Siempre te voy a recordar.. Siempre presente camarada", escribió en Facebook Juli Lencina.

Aún no se estableció por qué se desencadenaron las llamas. Los motivos son materia de investigación. Lo cierto es que se montó un importante despliegue de rescate. Al lugar acudieron cuatro dotaciones de bomberos de la Ciudad y de la PFA para controlar el proceso.

En el medio hubo momentos de preocupación porque el humo se había expandido a los pisos superiores y algunos alojados en el hotel habían quedado atrapados. La torre tiene 28 pisos. Cuando los desesperados pasajeros abrían las ventanas para pedir ayuda, las bocanadas de aire negro salían del interior, dijeron vecinos y transeúntes que fueron testigos. "Arriba se escuchaban gritos, pero fue todo muy rápido. Llegaron enseguida los bomberos y la Policía", continuó el relato un testigo de nombre Fernando. "Fue muy rápido todo el operativo. Sacaron a la gente desmayada. Me impactó porque vi un nene muy chiquito, de alrededor de seis años", agregó Gabriela. La calma llegó pasadas las 17 de la tarde del vienes, cuando los equipos operativos comunicaron que el incendio estaba controlado.

Oscar Valcarce, jefe de Emergencias del SAME, dijo: "Las personas que evacuamos salieron todas con mantas térmicas. Hubo otros que bajaron con toallas húmedas. Es parte del protocolo de intervención de los sistemas de emergencia". A causa del siniestro, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que una mujer de 55 años murió a consecuencia de la inhalación de humo en el hospital Ramos Mejía, mientras que otras 111 personas debieron ser asistidas, estando cuatro de ellas en grave estado. Más tarde, se confirmó la muerte de una mujer policía que participaba en las tareas de rescate. Era Roxana Trochel, cuyo nombre trascendió luego.

De las 112 personas que fueron atendidas, 52 debieron ser trasladadas a diferentes hospitales por intoxicaciones por monóxido de carbono, inhalación de humo y quemaduras. Hay cuatro pacientes en grave estado, internados en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Argerich. Los vecinos no requirieron asistencia. Horas después se informó que el resto de las personas que estaban en el complejo hotelero fueron evacuadas. "Es un edificio que hace las veces de hotel. En general son monoambientes, algunos funcionan como oficinas. También hay un pequeño bar", comentó Gabriela. Ahora será clausurado.