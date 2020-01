Una peritodenunció por abuso a un juez de La Plata

Un fiscal de La Plata se excusó de investigar la denuncia que radicó una perito judicial contra un juez civil por abuso sexual y lesiones.

Se trata del fiscal Marcelo Martini, quien estaba de turno el 3 de enero último, día en que la perito "V.C." denunció que fue abusada sexualmente por el juez civil Juan José de Oliveira. El magistrado es hijo del subprocurador de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Una fuente judicial precisó que "Martini se excusó de intervenir por amistad con ambas partes, por lo que será el fiscal general platense, Héctor Vogliolo, el que deberá resolver qué fiscal tendrá a su cargo la investigación de los hechos denunciados". El hecho denunciado ocurrió el 3 de enero último, cuando la víctima salió a correr vestida con un top y un short y uno de sus hijos le avisó por teléfono que el auto de la familia había sufrido un desperfecto. La mujer se dirigió al lugar y mientras esperaba la grúa recibió un mensaje por WhatsApp del juez, quien tras enterarse del inconveniente con el auto ofreció llevarla a su casa. La denunciante se negó en varias oportunidades, hasta que finalmente accedió. Ambos se trasladaron a la vivienda del magistrado a tomar unos mates, según consta en la denuncia. Una vez en la casa, hablaron de trabajo y "de pronto cambió la conversación y me empieza a contar que la mujer armó el bolso y se fue y de las amantes que había tenido durante su matrimonio. Acto seguido cambió el lenguaje gestual, se cruzó de piernas y empezó a sonreír sin motivo. Y me dice: te veo sentada enfrente mío con tan poca ropa, a lo que respondí que estaba con la ropa de correr. Me dice: me generás cosas, mirá cómo me estoy poniendo".