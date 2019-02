Una conocida peluquera de Tucumán fue noticia en las últimas horas tras viralizarse un video donde muestra cómo enfrenta a un ladrón que había ingresado a su local y lo saca a los golpes.

El joven que entró a la peluquería simuló ser un cliente más y luego intentó asaltar a la dueña del local. Pero ella, Jorgelina Zalazar, le hizo frente y lo sacó a golpes para entregarlo a la Policía.

La violenta escena fue filmada por un testigo y el video se viralizó este fin de semana. Jorgelina lo compartió en su perfil de Facebook, donde relató: "Este atrevido entró disimulando querer cortarse el cabello y después de lavarle la cabeza intentó robarme".

En las imágenes se ve cómo la peluquera enfrenta al intruso y lo golpea mientras le recrimina: "¿Vos sos canchero?". Todo sucede dentro del local, mientras en la puerta aguarda la Policía.

"Llegás a volver y te voy a destrozar ¿me esuchaste? Yo no soy como las otras maricas, yo soy la Jorgelina Zalazar, a mí me respetás", le advierte ella. Después se lo entrega a un policía y le ordena: "llevalo a la 11, ya me voy yo".

Si bien Zalazar ya era conocida en Tucumán, su popularidad creció a mediados de 2012 cuando se convirtió en la primera tucumana en solicitar el cambio se sexo y en obtener su nuevo documento.