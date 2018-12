Una olla de abusos entre los famosos podría destaparse famosos podría

La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés comenzó a destapar la olla sobre supuestos casos de abuso en los ámbitos mediático y televisivo y multiplicó los pedidos de ayuda de víctimas anónimas.

Periodistas y un ex actor afirmaron haber sufrido situaciones de acoso o abuso sexual.

Rodrigo Velilla, ex integrante del elenco de "Patito Feo" donde estaba Thelma Fardín, dijo al sitio PrimiciasYa.com que sufrió acoso de un importante productor relacionado con la exitosa serie que logró millones de seguidores en América y España. El joven dijo que ese hombre, vinculado entonces a la productora "Ideas del Sur", le lanzó "insinuaciones" y que por no haberlas aceptado terminó recibiendo un papel menor.

"Ese productor que hasta hoy continúa trabajando en el medio y que es muy importante, me tiraba insinuaciones. A mí me parecían súper raras... Las insinuaciones se repetían una y otra vez. Yo era chico y él un viejo", dijo. "Ante la no respuesta mía, lo primero que a mí me pasa antes de empezar a grabar, es que me cambian mi personaje por uno muchísimo menos protagónico de lo que iba a ser al principio. Las insinuaciones no paraban y no sólo a mí... también a otros compañeros míos", reveló.

En tanto Majo Martino, panelista del programa "Los especialistas del show", contó que fue abusada cuando tenía 16 años por un jefe de casting "de una de las productoras más importantes" de Argentina.

La periodista Romina Manguel afirmó a su vez haber sufrido acoso de un invitado asiduo al programa "Animales Sueltos", por América y conducido por Alejandro Fantino, donde ella se desempeña.

Los denunciantes no han precisado los nombres de los agresores porque dicen no sentirse preparados para decirlo todavía. Psicólogos han apuntado que los tiempos para reconocer el hecho y señalar a los victimarios suelen ser "lentos" por el tipo de trauma sufrido.

En tanto, los pedidos de ayuda a las líneas de denuncia de violencia de género y a organizaciones especializadas en la temática se multiplicaron en los últimos días.

Ada Rico, titular de la Casa del Encuentro, —una ONG que trata la violencia sobre la mujer—, dijo que ayer y anteayer "fueron días atípicos porque nos sentimos desbordadas de consultas, mujeres de distintas edades y adolescentes acompañadas de adultos, que hacían consultas sobre lo que les había sucedido".

Fardín radicó días atrás la acusación contra su colega ante la justicia de Nicaragua. El Ministerio Público nicaragüense anunció que ha iniciado una investigación sobre los hechos que dijo haber sufrido la actriz una noche en el hotel Holiday Inn en Managua que no han prescrito.

Los escabrosos detalles que dio Fardín generaron una ola de indignación. Artistas, escritores, políticos, periodistas e instituciones deportivas se solidarizaron con la joven.

Otras tres actrices argentinas afirmaron haber sido víctimas de acoso o abuso por parte de Darthés.

Las artistas que respaldaron a Fardín sostienen que son "ignoradas" cuando exponen los abusos que sufren mientras "el abusador trabaja con total impunidad".

Según una encuesta del sindicato de actores argentinos, el 66 por ciento de los intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso o abuso sexual en ejercicio de la profesión.

Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de seis ONG, entre ellas la que asistió a la actriz Thelma Fardín en su denuncia contra Juan Darthés en Managua. En medio de una crisis política e institucional que ya lleva ocho meses, el gobierno de Daniel Ortega comenzó un ataque frontal contra ONGs que defienden la promoción del desarrollo, el medio ambiente, la democracia y la libertad de prensa.