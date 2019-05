Una militante neonazi y ex feminista brasileña diserta en Santa Fe

La militante neonazi y ex líder feminista brasileña Sara Winter ofrecerá hoy una disertación sobre "El feminismo y la destrucción moral de la mujeres" en el Colegio de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Santa Fe,.

Sara Fernanda Giromini, conocida como Sara Winter, se define como activista provida y se promueve como ex líder de Femen, una agrupación feminista ucraniana con sedes en distintos países de Europa pero que no tiene ramas en Brasil ni en Argentina.

Winter fundó a los 19 años Femen Brasil en 2012 después de haber pasado 25 días en Ucrania en los que habría recibido formación. Protagonizó múltiples actos en Río de Janeiro en topless con consignas escritas en inglés en oposición a la realización del Mundial de Fútbol, por la liberación de las banda rusa Pussy Riot y en contra del machismo. Además se la vio con las frases "fui prostituta: ¿merezco morir?" pintadas en su cuerpo. Estas actitudes llamaron la atención de la prensa, con la que ganó relevancia mediática al pasar por distintos programas de televisión y radio y entrevistas para portales digitales.

Sin embargo, al poco tiempo toda su imagen "feminista" comenzó a caer cuando fue cuestionada por haberse declarado en sus redes sociales como admiradora de Plínio Salgado, fundador de la Acción Integralista Brasileña (AIB), partido de extrema derecha inspirado en el fascismo italiano y elogiara a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Al mismo tiempo, llamó la atención un tatuaje que tenía en el pecho de la cruz de hierro, considerada una condecoración nazi. Y Winter le reconoció a los medios brasileños haber pertenecido a grupos de simpatizantes neonazis en plataformas digitales. Incluso, se la acusó de usar su pseudónimo en honor a Sarah Winter, una militante nazifascista en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo agrupaciones feministas de Brasil criticaron en ese momento duramente las posiciones asumidas por Winter al frente del movimiento Femen porque consideraban que "no conoce con profundidad el feminismo y defiende banderas contradictorias, o que no tienen sentido para la realidad brasileña". Hasta se la cuestionó por un texto firmado por ella en 2011 antes de liderar manifestaciones de Femen donde criticaba a las protestas sin ropa y se reconocía miembro de la "derecha nacionalista".

Desde Femen reconocieron la autoría del escrito. pero en ese momento argumentaron que Winter "había cambiado". La agrupación ucraniana fundada en 2008 ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por grupos feministas tradicionales de Europa por supuestos vínculos con neonazis, su ideología radical y por sus puestas en escena sólo con mujeres de belleza hegemónica y de raza blanca. Al mismo tiempo, feministas negras organizadas de Brasil rechazaron desde el minuto cero tanto a Winter como al desembarco de Femen. De hecho, en las imágenes de las protestas de todo 2012 sólo se pueden ver menos de una decena de mujeres blancas con pancartas en un país donde más del 60 por ciento de la población es negra.

Luego de una gran cantidad de escándalos, la ucraniana fundadora de Femen, Alexandra Shevchenko, terminó expulsando a la brasileña y en una entrevista al diario Zero Hora declaró: "No tenemos más Femen Brasil, la persona que nos representaba, Sara Winter, no forma parte de nuestro grupo, tuvimos muchos problemas con ella. No está lista para ser líder. No respetó la ideología del grupo", y la acusó de no rendir los fondos que la organización le brindó. Además, la ex número 2 de Femen Brasil, Bruna Themis, expresó por esos días en una entrevista en Opera Mundi: "Le cuestioné las numerosas revistas con la figura de Hitler que tiene en casa. Sara dijo que admira a Hitler como persona, que él fue un buen marido, que amaba a los animales, pero que no lo iba a decir en público. Me pareció extraño". Ya alejada de Femen, en 2013 fundó Batsardxs, otra agrupación que denominó "feminista que aceptaba hombres", donde criticó las protestas sin ropa "porque a la gente ya no le gustaba" y aseguró que se respetaba que los integrantes practiquen religión. Y, a pesar de haber protestado en el pasado en contra de la alienación social que causaba el programa de televisión Gran Hermano Brasil, se inscribió para ingresar a la casa en 2014 generando un gran revuelo mediático. En ese mismo año empezó a desempeñarse como youtuber y en 2015 sorprendió al expresar: "Me arrepiento de haber abortado y hoy pido perdón".

A partir de allí dijo regir su vida por los diez mandamientos, por Jesús y por la Virgen María, se convirtió en activista contra el aborto y se lanzó en la política por el Demócratas (DEM), uno de los partidos más conservadores del parlamento brasilero. Asimismo publicó un libro llamado "¡Perra no! Siete veces que fui traicionada por el feminismo", donde relata las experiencias negativas que tuvo dentro de Femen y de Bastardxs.

El año pasado fue candidata a diputada federal por Río de Janeiro por el DEM, que es el partido del presidente Jair Bolsonaro quien "la perdonó" públicamente "por su pasado feminista". Finalmente no fue elegida por el voto popular. Este año Winter fue nombrada en Brasilia, por la ministra Damares Alves, como Coordinadora Nacional de Políticas a la Maternidad del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.

Sara Winter se define como "provida, profamilia y prodefensa" y basa su campaña en que "tuve una presión muy grande por parte de mi grupo feminista -del que fue líder- para abortar". Y aclara: "Prodefensa porque estoy a favor de la defensa de la vida, de los policías y militares, de la seguridad y de una intervención militar de verdad de las fuerzas armadas". Asimismo negó que en Brasil existió una dictadura: "Fue un régimen militar para impedir que el comunismo avanzase en Brasil y sí, estoy de acuerdo con él. También murieron muchos militares e inocentes en las manos de los comunistas. Hubo muchos atentados. Además, fue una dictadura muy blanda. Si murieron 200 personas en casi 25 años fue mucho". En plena campaña por Bolsonaro organizó el primer congreso antifeminista en Brasil.

En Argentina tomó notoriedad el año pasado en plena discusión por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y desde allí se ha vinculado con numerosos políticos y religiosos para instalarse como vocera del movimiento provida.

En junio de 2018 brindó dos charlas en Salta, una en la Agrupación Gauchos de Güemes y la otra en el Colegio Privado San Pablo, a donde asistió la senadora nacional Cristina Fiore Viñuales. Incluso fue vocera en la Cámara de Diputados de la Nación en una de las audiencias informativas previas al debate pro legalización del aborto. En Jujuy fue figura destacada del Congreso Nacional Familia y Vida, en el Colegio Santa Teresita.

En abril del año pasado Winter disertó en Rosario en el Colegio Virgen del Rosario, y hoy lo hará en el Colegio de la Inmaculada Concepción. En la invitación se aclara que habrá cajas para que los asistentes puedan contribuir con dinero y advierten que la conferencia "será filmada interior y exteriormente debido a su valor documental y a fines de seguridad".