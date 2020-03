Una médica chaqueña es el primer caso autóctono probable de coronavirus

Capitanich. "Vamos a tomar las medidas judiciales correspondientes" contra quienes no cumplan cuarentena.

Una médica chaqueña que trabaja en un hospital público de esa provincia se convirtió en el primer "caso probable de circulación viral" de coronavirus en Argentina, informó ayer en conferencia de prensa la ministra Salud de Chaco, Paola Benítez.

La pediatra Gabriela Monzón, de 46 años, "no refiere antecedentes de viajes al exterior ni contacto con infectados. Sólo se relacionó con pacientes con afecciones respiratorias pero sin antecedentes de viajes al exterior ni contacto con casos sospechosos", detalló la ministra.

Monzón, que trabaja en el Hospital Perrando, de la ciudad de Resistencia, comenzó a reportar síntomas el 12 de marzo. En su caso, "no se descarta el contagio de persona a persona". El suyo es uno de los nueve casos de coronavirus reportados por el ministerio de Salud de la Nación anteayer.

En Chaco son 11 los casos confirmados de Covid-19; el virus también fue la causa de muerte de un hombre de 61 años. Seis de los pacientes son considerados casos importados, por sus antecedentes de viajes al exterior; los demás casos son considerados de transmisión por contacto estrecho, salvo uno que es "de contacto casual".

La pediatra Monzón contó que se encuentra "bien de salud, sin fiebre, con tos" y confirmó que no tiene certeza de cómo ni cuándo se contagió, "porque trabajo en el área de salud y tengo actividad social importante". Por eso, dijo, ella también considera que el suyo se trata de "un caso autóctono porque no viajé a ninguno de los destinos (con circulación de coronavirus) y no tuve contacto con los casos que dieron positivo".

Monzón permanece en su casa, junto con su marido y sus cinco hijos menores de edad, en condiciones de aislamiento obligatorio. "Desde el primer día me aislé en mi habitación, evito contacto con mis hijos, pero inevitablemente con mi esposo sí. Seguimos las medidas indicadas, con lavado de manos frecuente, airear habitaciones, separar utensilios de uso personal", detalló.

La pediatra contó que es "una persona muy saludable" y se aplica todos los años la vacuna de la gripe. Días pasados comenzó a sentirse mal "con dolor de cabeza muy intenso, tos, dolor de garganta y al día siguiente tuve fiebre, mucho decaimiento, podría decirse que es como una gripe, aunque sin tantas secreciones nasales".

El último día que atendió pacientes en el Hospital Perrando fue el 9 de marzo. "Me llamó la atención la presencia de tres personas con síntomas febriles y problemas respiratorios que no habían viajado al exterior. Eso me alarmó", recordó.

Monzón se refirió además a la preocupación que significa sumar la epidemia de coronavirus a los casos de dengue "que son muchos en esta zona. No esperábamos tener esta epidemia en esta época del año".

Detectan a 27 infractores

Por su parte, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, confirmó ayer que un equipo especializado del Ministerio de Salud, conjuntamente con la policía provincial y con aval judicial, inspecciona domicilios de personas que deben cumplir con el aislamiento social por haber visitado países con tránsito viral de coronavirus, relevamiento que ya identificó a 27 personas que no estaban en sus domicilios.

Capitanich dijo que "esas personas deben guardar aislamiento" y que luego de las visitas a las viviendas "las actas son remitidas a la Justicia provincial y federal para su actuación".

El gobernador chaqueño explicó que desde el Poder Ejecutivo "se requiere cooperación de la Justicia para poder hacer fiscalización y verificación de casos que deben tener aislamiento obligatorio" y que "de 77 personas visitadas, 27 no fueron identificadas en sus respectivos domicilios cumpliendo aislamiento preventivo".

"En algunos casos, en virtud del muestreo realizado, objetivamente, no hemos verificado que estén en sus hogares haciendo aislamiento y ese es un problema de responsabilidad individual que tiene impacto de acción colectiva y, en consecuencia, lo que estamos planteando es tomar las medidas judiciales correspondientes", reveló.

Capitanich contó que tuvo "una reunión con la Justicia federal, con jueces y fiscales, con el objeto de coordinar acciones y que el acta de constatación por parte del Estado provincial a través de este equipo, se la remita en forma inmediata, día por día, para que la Justicia adopte las medidas pertinentes".