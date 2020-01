Una joven se prendió fuego para "afearse" y que su novio le deje de pegar

Una joven admitió ante la Justicia que se prendió "fuego sola" con alcohol y un encendedor para "afearse" con el fin de que su novio cesara con los episodios de maltrato y violencia de género a los que la sometió "por celos".

La mujer de 22 años, que es oriunda de Santiago del Estero, contó que el incidente se produjo durante el 1º de enero en la casa que compartía con su novio de 26, tras lo cual el hombre pasó algunos días detenido hasta que fue liberado la semana pasada con restricciones de acercamiento y exclusión del hogar.

"¿Vos querés que sea fea? Entonces fea voy a ser". Esa fue la frase que pronunció la joven antes de prenderse fuego, de acuerdo con el testimonio que brindó ante funcionarios judiciales.

Según explicó la victima, el primer episodio de violencia sucedió en la vivienda que ambos compartían en el barrio Avenida. Allí su novio la agredió por la pollera que tenía puesta. Luego, fueron juntos a la casa de un familiar, donde nuevamente el hombre inició una discusión y la tomó del cuello, la tiró en la cama y le tapó la boca. Allí "sus primos intercedieron" mientras "él les ordenaba que no se metan".

La joven se refugió en casa de su abuela, y tiempo después recibió un llamado del agresor en el cual le "pedía que vuelva". Ella accedió y al regresar "estaba borracho y comenzó a reclamar si había estado con otros hombres".

"Me agarró fuerte del brazo y yo le pregunté a los gritos si él quería que yo fuera fea para que dejara de celarme. Entonces fui al baño tomé la botella de alcohol que estaba por la mitad y me eché desde la frente hasta el pecho. Nuevamente le grité si quería que sea fea para que no me celara más, y agarré un encendedor del botiquín. Él me agarró de brazo, pero yo ya había prendido el encendedor. Después me abrazó y me metió bajo la ducha", agregó.

"Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más", señaló.

La joven se quemó el rostro, el pecho y los brazos. Su novio la puso debajo de la ducha, la alzó y la llevó al hospital, donde quedó detenido. La joven fue dada de alta y se encuentra en la casa de sus padres recuperándose de las lesiones.

El lunes 20 de enero el agresor recuperó su libertad, aunque pesa sobre él una orden de exclusión del hogar y debe cumplir con reglas de conducta.