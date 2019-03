Una empleada ferroviaria fue asesinada a balazos en la cabeza dentro de su departamento de la localidad bonaerense de Caseros, y por el femicidio quedó detenido un amigo de la víctima que aparentemente estaba obsesionado con ella, informaron ayer fuentes policiales.

El hecho ocurrió anteayer en Amadeo Sabattini al 4700, casi esquina Lisandro Medina, en la mencionada localidad del partido de Tres de Febrero, donde vivía la víctima, identificada como Carmen Alejandra Luján, de 30 años.

Fuentes policiales informaron a Télam que la investigación comenzó cuando familiares de la mujer que trabajaba como empleada en el Ferrocarril San Martín llegaron al departamento en el que residía.

Dado que Luján no respondía los llamados, entraron al edificio y al llegar al quinto piso notaron que la puerta de su entrada estaba entornada, lo cual les llamó la atención debido a que ella siempre dejaba cerrado con la llave puesta.

Según las fuentes, la familia ingresó al departamento y en el dormitorio encontraron a la mujer fallecida sobre un charco de sangre.

Efectivos de la Comisaría 1ª de Tres de Febrero fueron alertados y arribaron al lugar a los pocos minutos, tras lo cual constataron que la víctima presentaba orificios de impacto de bala en ambos parietales del cráneo.

El personal policial comprobó también que en el departamento no había desorden y que Luján había armado las valijas ya que ayer iba a viajar de vacaciones a Cuba, añadieron las fuentes.

Con estos datos, los investigadores descartaron desde un principio el intento de robo y se centraron en que el autor material del crimen podría haber sido algún conocido.Al respecto, los familiares de la empleada ferroviaria contaron a los detectives que la mujer tenía un amigo que aparentemente se había obsesionado con ella y que tenía las llaves del edificio y de la vivienda de Carmen.

Además, la policía estableció que ese hombre había estado por la mañana en el domicilio de la mujer asesinada, dijeron los voceros.Los efectivos comenzaron la búsqueda del sospechoso, identificado como Sergio Elvio Fernández, de 35 años, quien se entregó anteayer en el barrio porteño de Parque Patricios ante personal de la Policía de la Ciudad.

En poder del acusado, los uniformados le secuestraron un revólver calibre .32 sin numeración que tenía seis cartuchos en el tambor, dos de los cuales estaban percutados, por lo que para los investigadores eso coincidía con las heridas encontradas en la cabeza de la víctima.Tras su aprehensión, Fernández había quedado a disposición del juez nacional en lo Criminal 14 Ricardo Farías, quien se desentendió de la causa y lo remitió a la seccional de Tres de Febrero.

El hecho es investigado por la fiscal Marcela Acosta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial San Martín, la cual dispuso que se realizara la autopsia correspondiente.

"El que conoce a Carmen sabe que con "Teco" Fernández no había relación amorosa sino amistad, esa amistad asesina que él no pudo soportar", publicó una hermana de la víctima en Facebook, quien agregó: "No se lo esperaba, ella como todos nosotros lo veía como un hermano y el hijo de puta la mató".

Otra mujer la recordó en esa red social y pidió que se haga "justicia" por el crimen de Luján.

"Que se haga justicia por tu muerte, no merecías morir así de esta manera. Gran compañera de trabajo, gran persona siempre sonriente y riéndote de todo, poniéndole tu buena onda", recordó una mujer en esa red social.

Con este crimen, durante lo que va del año se cometieron al menos 36 femicidios registrados en todo el país.