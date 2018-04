Una joven acusa a unbioquímico de abuso sexual en el laboratorio

Una joven de 23 años denunció en las últimas horas que fue abusada sexualmente por un bioquímico cuando se realizaba un análisis de sangre, en la localidad bonaerense de 9 de Abril, en el sudoeste del conurbano.

En ese sentido, Luciana Pigñer radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la localidad bonaerense de Monte Grande y en el Polo judicial del mismo partido, donde se enteró de que este sujeto "ya tenía tres denuncias penales por abuso sexual de 2007, 2009 y 2012".

Posteriormente, Luciana publicó en su perfil de Facebook todo lo que le tocó vivir y sostuvo que el acusado en cuestión es "Dante Gustavo Ruíz, que trabaja de bioquímico y ecografista en su consultorio privado de la localidad de 9 de Abril, barrio Transradio", partido de Esteban Echeverría.

Abuso sexual

"Me hizo una revisión en que se excedió tocándome de manera desubicada mis partes íntimas, incluso metiéndome los dedos y se manoseaba sus genitales arriba del pantalón. Finalmente logré salir del consultorio", contó la víctima en declaraciones al portal crónica.com.ar

La joven relató en su cuenta de Facebook que pudo "salir del consultorio" y agtregó que sintió "vergüenza" y quedó "en shock". "Quiero que esta basura no quede impune y voy a ir hasta las últimas consecuencias", sostuvo y añadió que desde que subió la denuncia a su cuenta en esa red social se enteró de que muchas chicas "fueron víctimas" de esta persona. "A veces uno por ignorancia confía, (como yo confié) o no quiere creer que existe gente tan asquerosa y psicópata como este «señor». Ojalá exponerme sirva para desenmascarar a esta lacra y que no sea en vano por el temor que siento porque este hijo de p..", señaló.

Temor

Luciana explicó que desde ese momento no tuvo más contacto con el acusado, pero aclaró que tienen miedo porque él tiene su ficha médica, en la que figuran su dirección, teléfono y otros datos personales.

La denuncia que realizó esta joven fue caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal".

"Desde que publiqué la denuncia en mi perfil de Facebook vi que hay infinidad de víctimas que compartieron públicamente lo que el bioquímico hacía a las mujeres desde hace más de diez años, muchas de ellas en su momento eran menores de edad", precisó. Por último, sostuvo que tras esta situación que le tocó vivir le "cuesta un poco" olvidarse "de todo, porque es reciente". "Hago lo que puedo, me manejo como puedo, trato que esto no me supere y que no me afecte principalmente como madre -tiene un hijo de cuatro años- y luego en el estudio y el trabajo", concluyó.

