Una denuncia por violación golpea la figura de Ronaldo y lo aparta de su selección

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo quedó desafectado de la lista de convocados de su selección, luego de la denuncia de violación realizada por una mujer estadounidense, quien afirma que el jugador la violó en el año 2009 y le hizo firmar un acuerdo a cambio de mantener oculta la situación.

La estadounidense Kathryn Mayorga aseguró que Ronaldo abusó sexualmente de ella en un hotel de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, en 2009 y a cambio de que ella no contara lo sucedido, el portugués le habría dado la suma de 375 mil dólares.

El entrenador del seleccionado de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, no brindó detalles sobre las razones por las que no convocó a Ronaldo para los encuentros ante Polonia, el 11 de octubre por la Liga de las Naciones, y Escocia, el 14, en un amistoso internacional.

Según las agencias de noticias internacionales, la decisión de Costas Santos se mantendría hasta que se resuelva la grave denuncia que existe sobre el quíntuple ganador el Balón de Oro.

En tanto, Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, declaró: "No develaré los detalles de la conversación que mantuvimos los tres (Ronaldo, el técnico y él) (...) Entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo".

La ex modelo publicitaria Kathiryn Mayorga denunció al jugador en una nota periodística con el diario alemán Der Spiegel. "Apareció en el baño con el pene fuera de los pantalones y me rogó que se lo tocara y besara durante 30 segundos", relató la estadounidense.

"Me negué. Entonces él empezó a tocarme y agarrarme y se puso sobre mí. Lo empujé y seguí diciendo que no. El me agarró, me quitó la ropa interior y me violó analmente y sin preservativo", agregó Mayorga.

El futbolista de Juventus, de Italia, negó las fuertes acusaciones y afirmó que la mujer sólo quiere fama: "Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo", escribió Ronaldo en su cuenta de Twitter.

"Son noticias falsas (fake news). Quieren promocionarse gracias a mi nombre. Es normal. Es parte de mi trabajo. Pero yo soy feliz y bueno", agregó en un chat de Instagram Live.

Ayer el diario sensacionalista inglés The Sun publicó un video donde se muestra al jugador y a la ex modelo bailar juntos en un club nocturno, en la previa de la presunta violación de la cual la mujer norteamericana hace referencia.

Las imágenes revelan el grado de afinidad y los coqueteos existentes entre ambos. The Sun mencionó que el video fue filmado con un celular en el sector VIP de la disco Rain, de Las Vegas.

Rain es una disco del Casino Palms Resorts. Ronaldo aparece usando una camisa blanca y ella un vestido gris claro con joyas de oro. En ese momento, ella trabajaba como modelo para atraer clientes a bares nocturnos de Las Vegas.

De la pista de Rain, la fiesta siguió en una suite del hotel. Allí Ronaldo la invitó junto con otras amigas. Después de estar un tiempo en el jacuzzi, el portugués la separó y la llevó a otra habitación en donde la violó, según consta en los registros policiales.

Después del episodio, Ronaldo y sus abogados le hicieron firmar a la joven un acuerdo extrajudicial para que se mantuviera en silencio. Le dieron 375 mil dólares. Ella aceptó y durante nueve años calló.

Actualmente y hasta hace poco, Mayorga se desempeñaba como maestra en una escuela primaria de EE.UU, pero renunció porque "ahora necesito toda mi fuerza", según señaló en la entrevista con Der Spiegel. Y es que en algunos meses se sentará en el estrado para acusar a uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial.

El quíntuple Balón de Oro ya se perdió los dos partidos de su selección de septiembre, pero su entrenador dio a entender en aquel momento que su ausencia sería temporal ya que estaba dirigida a facilitar "el proceso de adaptación" de Ronaldo a Juventus, por el que fichó procedente de Real Madrid.

Después de haberse perdido los partidos -empate a uno ante Croacia en amistoso y victoria de Portugal ante Italia 1-0 en Liga de Naciones-, el capitán de la selección lusa también se perderá los duelos ante Polonia y Escocia.

El propio jugador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol Fernando Gomes convinieron "que el jugador no estaría disponible para esta convocatoria ni para la próxima", declaró Fernando Santos en conferencia de prensa.

"No desvelaré los detalles de la conversación que mantuvimos los tres", afirmó ante los periodistas, que le preguntaban por las razones de la ausencia del delantero de 33 años.

Preguntado sobre las acusaciones de violación que pesan sobre el astro, Santos salió en su defensa. "Conozco muy bien a Cristiano Ronaldo y creo por completo en su palabra. l no cometería nunca un crimen de ese tipo", declaró el entrenador de 63 años.