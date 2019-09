Una cámara de seguridad del gobierno porteño captó el momento en que el auto del periodista Eugenio Veppo embistió anteayer en el barrio de Palermo a los dos agentes de tránsito (mató a una y dejó internado al otro) y huyó del lugar.

En el video —al que tuvo acceso Télam—, se observa el operativo de control que los inspectores de Tránsito realizaban sobre la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, en el primer y segundo carril de la derecha de la avenida, con los conos y la señalización correspondiente. En la imagen se ve que Cinthia Choque, de 28 años, y Santiago Siciliano, de 30, estaban parados, uniformados y junto a los conos fluorescentes mientras el tránsito avanzaba sobre Figueroa Alcorta.

En un momento y por causas que se investigan, el automóvil Volkswagen Passat del periodista que circulaba por el tercer carril realizó un giro brusco hacia su derecha, invadió la mitad del carril donde estaban los dos inspectores y los embistió. Por la velocidad en la que circulaba el vehículo, ambos agentes fueron levantados por el aire y lanzados a varios metros.

En la imagen se observa que el cuerpo de Choque, quien murió en el acto, quedó tendido junto al cordón de la vereda, detrás de la camioneta blanca de la Dirección de Tránsito que estaba estacionada sobre el margen derecho de la avenida, mientras que Siciliano quedó malherido, también detrás del mismo vehículo.

Tras el impacto, el auto del periodista volvió al carril del centro de la avenida y luego continuó con su marcha, sin frenar ni detenerse, para fugarse del lugar.

En el video también se ve que unos segundos después del hecho, dos compañeros de los inspectores atropellados se bajan de la camioneta blanca donde estaban, se agarran la cabeza y comienzan a pedir auxilio y a desviar el tránsito, mientras que un taxista y el conductor de un automóvil de color blanco, al ver lo que había sucedido, se detienen a unos metros del sitio del impacto para intentar colaborar

Esta cámara de seguridad será clave a la hora de que las autoridades judiciales que llevan la causa evalúen la conducta del periodista Veppo, quien se entregó 14 horas después del hecho y quedó detenido por "homicidio culposo y lesiones graves".

Veppo fue indagado ayer por la jueza Yamile Bernan, quien subroga el Juzgado Criminal y Correccional 13.

Fuentes de la pesquisa informaron que llegaron a manos de la magistrada los resultados de los análisis preliminares de narcotest y el estudio de alcoholemia que le realizaron al acusado, luego de que se entregara voluntariamente en la Comisaría Comunal 1, los cuales dieron resultado negativo.

Poco después, personal de la Policía de la Ciudad halló un Passat azul oscuro abandonado a unas 12 cuadras de donde embistieron a los agentes, en Silvio Ruggieri al 2800.

El vehículo presentaba daños en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla -además le faltaba la insignia de la marca-, todos del lado del acompañante, por lo que la principal hipótesis apuntó a que se trataba del coche involucrado en el hecho.

Los policías determinaron que el auto estaba registrado a nombre del periodista, quien trabajó en Ideas del Sur, C5N y Canal 13 y actualmente lo hacía en el área de prensa del Registro Nacional de Datos Genéticos, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

"Perdió el control"

Por su parte, el abogado de Veppo, José Luis Ferrari, explicó que su cliente regresaba de "salir con la novia y unos amigos".

"Perdió el control del auto y no vio la presencia de los inspectores. Se asustó y no supo cómo manejar la situación", señaló el letrado, quien consideró que se trató de un "hecho culposo". En tanto, agentes de Tránsito del gobierno de la Ciudad se concentraron ayer en el Obelisco para pedir justicia por la inspectora que murió anteayer y el inspector que se halla internado al ser embestidos por un automovilista durante un control vehicular en el barrio porteño de Palermo, y para pedir mejores condiciones laborales.

Los trabajadores y las trabajadoras se autoconvocaron a la 9 en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, en pleno centro porteño, luego de haberse manifestado también anteanoche.

"Siento miedo, lo que le pasó a Cinthia es horrible y no quisiera que le pase a Santi, que tiene un nene chiquito que lo ama y lo adora", dijo la novia de Siciliano, Rocío.

La joven, también inspectora de Tránsito, explicó que ella y sus compañeros trabajan "sin la policía" y que no sabe "cuál es el justificativo" para la falta de colaboración por parte de la fuerza de seguridad porteña, ya que se supone que tienen "que trabajar en conjunto". Además, explicó que los conductores "a veces se dan a la fuga o directamente no paran", y que en este caso el conductor "no les dio tiempo a nada, los levantó y se fue".

La novia del herido dijo que los agentes reclaman también por mejoras en sus condiciones de trabajo, ya que están inscriptos como monotributistas y, por ese motivo, no cuentan con un servicio de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Rocío agregó que están "pidiendo algo básico para cualquier trabajo y que cambiaría por lo menos la situación de resguardo y las condiciones de seguridad". "Si el Estado, el propio gobierno, te lo brinda de esta manera, ¿qué podés esperar de las demás empresas?", dijo, y siguió: "Es insostenible, esta chica que murió estaba hace seis años como monotributista, siendo madre de familia, con lo difícil que es eso".

En ese sentido, el tío de Siciliano, Miguel Camacho, dijo que anoche recibió una llamada del vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, y que le pidió que no lo deje "afuera de la causa, para que esta persona vaya presa y pague por lo que hizo", y "que les de una mano a los chicos". "No pueden ser monotributistas trabajando para el Gobierno de la Ciudad, pero me dijo que no dependía de él, sino del ministro (de Transporte de la Nación) Guillermo Dietrich", concluyó.

eugenio veppo. El ex cronista de Ideas del Sur, C5N y Canal 13 huyó del lugar sin auxiliar a sus víctimas.