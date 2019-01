La Policía de Tailandia investiga la muerte de una turista argentina de 39 años, Rocío Leticia Gomez, quien murió tras perderse durante su "bautismo" de buceo. Así se llama a la primera vez que se bucea en el mar. Fue en la isla Kho Tao, un popular destino del sur del país. Sus allegados hablan de "negligencia" y pidieron ayuda a la embajada argentina para que se esclarezcan los motivos de la muerte.

En tanto, la escuela de buceo Pura Vida Koh, con varias sedes en distintas islas de Tailandia, emitió un extenso comunicado en Facebook en el que alega que "se cumplieron todos los estándares de seguridad y profesionalidad" y defienden al instructor, un argentino, Nahuel Oscar Martino, que está en el foco de la acusación.

Phiyapong Boonkaew, jefe de la Policía de Koh Tao, indicó que están investigando qué fue lo que ocurrió el 17 de diciembre, cuando Rocío participaba en su primer día de instrucción de buceo. Según Pura Vida, la víctima se extravió en una inmersión junto con otro principiante, una buceadora con experiencia y el instructor.

Fue otro buceador quien encontró a la argentina, a unos seis metros de profundidad y sin el regulador para respirar en la boca. Tras emergerla, le realizaron los primeros auxilios en el barco con ayuda de dos alumnos que casualmente eran médicos.

Rocío fue trasladada primero al hospital de la isla de Samui, cercana a Koh Tao, y luego a Bangkok, donde falleció cuatro días después, el 21 de diciembre. Su padre autorizó desde Buenos Aires que sus restos sean cremados y esparcidos en el mar, algo que ocurrió el 28 de diciembre.

La Cancillería argentina fue la encargada de hacer el llamado oficial al padre con el aviso de la muerte. Pero tanto él como el hermano de Rocío "no quieren que se lleve a cabo ninguna investigación". Algo muy diferente a lo que denuncian sus amigos, que apuntan a la negligencia del instructor y están al frente de la búsqueda de Justicia por su muerte, motorizando la investigación en el país asiático.

En las redes sociales, amigos de la joven se encuentran compartiendo un comunicado de la ex pareja de Rocío, Franco Cetti.

Ex pareja

Cetti, que viajó a Tailandia apenas supo de lo sucedido a Rocío, fue consultado ayer por el periodismo argentino y acusó al instructor por "negligencia" y lo responsabilizó por lo sucedido.

"Para mí el instructor es negligente porque perdió de vista a Rocío, por eso no la encontraron a tiempo y no pudieron reavivarla", afirmó Cetti.

Cetti dijo que el instructor, Nahuel Oscar Martino, argentino de 28 años, "es responsable de que haya desaparecido, porque no la tenía de la mano" al momento de la inmersión.

"A Rocío la perdieron, no se sabe qué pasó abajo del agua ni cuánto tiempo estuvo", aseguró.

Además, indicó que se reunió con la manager de la escuela Pura Vida y que ella desligó a Martino de lo sucedido.

"La manager nos dijo que Rocío se había perdido y que no había seguido el protocolo de seguridad, pero que el instructor siguió 100 por ciento los pasos que debía", manifestó.

En tanto, Cetti expresó que la escuela de buceo "no les brindó ayuda en nigún momento".

"Si no hubo negligencia por parte de la empresa, no sé por qué no brinda ayuda", cuestionó. Además, confirmó que la manager le dijo que Martino lleva "ocho meses" trabajando como instructor.

"No sé lo que pasó. Dicen que le dio un ataque al corazón, que no es culpa del instructor, pero sí es responsable de que haya desaparecido, porque no la tenía de la mano", insistió Cetti quien además explicó: "Rocío bajó con su instructor y una pareja de españoles. Es sabido que cuando se bucea siempre es mejor hacerlo en parejas, para que uno siempre esta pendiente del otro y éste de nosotros".

Por ello se preguntó: "¿Dónde estaba el instructor cuando ella lo necesitó?".

La escuela

La escuela Pura Vida Koh, a través de Facebook, publicó su posición luego de la muerte de la joven: "Se cumplieron todos los estándares de seguridad y profesionalidad y los testigos exculpan al instructor del suceso", indicó Pura Vida en Facebook.

La escuela de buceo refirió que recibió premios a la calidad y que por sus clases pasaron más de 50.000 buceadores en los últimos 7 años.

"Para poner un ejemplo, donde en España un bautizo costaría unos 65 euros (con alquiler de equipo, guía y transporte al punto de inmersión en barco) en Koh Tao puedes hacerlo por unos 40 y a la vez disfrutando de los fondos llenos de vida y color de la isla".

"El problema es que la gran afluencia de gente hace que controlar a cientos de buceadores en un mismo lugar de inmersión se convierta en una tarea muy complicada. Para colmo, en Asia el seguro de buceo no es obligatorio", explicó la escuela.