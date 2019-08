Un tribunal platense acepta juzgar los delitos sexuales en la Brigada de San Justo

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde hace un año juzga a 18 represores que actuaron en la Brigada San Justo durante la última dictadura cívico militar, entre ellos Miguel Etchecolatz, hizo lugar ayer al pedido de la fiscalía y las querellas y los juzgará por delitos sexuales cometidos contra víctimas de esa cárcel ilegal.

Así lo resolvió el Tribunal, integrado por Alejandro Daniel Esmoris; Pablo Daniel Vega y Nelson Javier Jarazo, que también aceptó el pedido de ampliar la imputación para que se juzgue a los represores por al menos cuatro fusilamientos de estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), hecho del que se tomó conocimiento en el transcurso del debate iniciado en agosto de 2018.

El Tribunal destacó que se hizo lugar a la ampliación solicitada por la fiscalía y las querellas por entender que se trata de hechos nuevos, surgidos a partir de lo declarado por testigos que declararon en el juicio, y que se dieron en el mismo "contexto fáctico temporal" con conexidad y continuidad con los hechos por los que ya venían siendo juzgados los represores.

A fines de julio, la fiscalía y la querella habían solicitado la ampliación por considerar que las violaciones y los abusos sexuales sufridos por al menos cinco de las víctimas de ese centro clandestino eran parte de las prácticas del aparato represor para destruir psicológicamente a las víctimas, tanto hombres como mujeres.

La fiscalía remarcó en esa oportunidad que las agresiones sexuales incluyeron "violaciones, por introducción de objetos en ano, vagina o pene, o tortura en la vagina y los senos contra prisioneras y prisioneros durante el período de cautiverio en la Brigada de San Justo". Durante los pedidos de ampliación de la imputación para los represores se recordaron los testimonios brindados por varias de las víctimas que declararon en el juicio, en los que narraban los abusos y violaciones sufridas.

"En un momento de la tortura me metieron un palo en el ano", contó el 19 de septiembre de 2018, Norberto Liwski, secuestrado y detenido ilegalmente en la Brigada San Justo en 1978; en tanto el sobreviviente Abel de León, al declarar el 13 de febrero último recordó que mientras era torturado "me metieron un hierrito en el pene y me pasaron picana por ahi, no sé si sería una aguja".

El testimonio que brindó la víctima Adriana Chamorro el 6 de febrero también permitió a las querellas y a la fiscalía pedir la ampliación de la imputación.

"Me picanearon en la zona de los genitales y los pechos, y esta tortura yo la vi siempre como una violación en grupo porque no era sólo uno el que la hacía, se turnaban; estaban todos alrededor mío y se turnaban y estoy segura que esto les pasó a todas las víctimas que eran picaneadas", sostuvo la mujer, que destacó las secuelas psicológicas que este hecho dejó en su vida íntima.

Desde el año pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzga a un total de 18 represores.