Un "show" de gigantes tiburones blancos enlas aguas de Hawai

En la revista National Geographic, se cuenta el encuentro de un grupo de buzos con una gigantesca hembra preñada de tiburón blanco en las afueras de Hawai a inicios de julio pasado. Kimberly Jeffries vio un cachalote muerto a media milla de distancia, una masa blanca del tamaño de un autobús que se balanceaba en las tranquilas aguas. Jeffries, una fotógrafa de naturaleza y vida silvestre con base en Hawai, había llegado a este lugar a un par de millas de Waikiki con la esperanza de dar un vistazo a los depredadores atraídos por los restos flotantes. Apenas unos momentos después de saltar al agua, algo le llamó la atención: un enorme tiburón blanco que se abría paso desde las profundidades. Con una longitud de unos 7 metros, era el famoso Deep Blue, uno de los grandes tiburones blancos más grandes jamás capturados en una película. La mayoría de las hembras de tiburón blanco miden un promedio de 5 metros. Durante tres días, Jeffries y sus colegas documentaron el extraordinario espectáculo _manteniendo una distancia respetuosa_ cuando dos tiburones blancos hembra más maduras vinieron a masticar el cadáver del cachalote. "Fue una de esas raras semanas en las que no hay viento, no hay marejadas", cuenta Jeffries. Y eso significó vistas submarinas asombrosas, incluyendo fotos y video, de Deep Blue y los otros grandes blancos alimentándose, ofreciendo un raro vistazo a las vidas de estos depredadores de primera clase. El avistamiento también es inusual, tanto por el número como por el sexo de los animales avistados. Las hembras de tiburón blanco parecen ser en su mayoría criaturas solitarias. Y aunque es probable que los grandes tiburones blancos hayan visitado Hawai durante siglos, los científicos creen que probablemente no haya una población residente. "¿Hay más hembras merodeando por las islas hawaianas de las que sabemos?" se pregunta Christopher Lowe, director del laboratorio de tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach. "Tal vez no sabemos que están ahí y esto nos dio la rara oportunidad de verlas". Deep Blue ha sido vista y fotografiada a miles de km de Hawai. Discovery Channel la filmó en la península de Baja California, México. Se cree que la hembra tiene unos 50 años de edad.