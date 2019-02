Un reportero gráfico fue golpeado por la policía en una marcha

Un reportero gráfico del diario Página 12 fue golpeado ayer por la Policía de la Ciudad, durante una protesta de cooperativistas realizada en Buenos Aires.

El fotógrafo Bernardino Avila contó cómo fue agredido y golpeado por la Policía de la Ciudad en la represión contra el cuadernazo de los cooperativistas de Madygraf.

"El tipo, al que identifico como un oficial con casco de moto, se me viene encima y se come la cámara, se la come él la cámara", contó Avila y desmintió así el relato oficial de que agredió a un policía en base al cual lo detuvieron bajo la acusación de agresión y resistencia a la autoridad.

Desde la Comisaría número 8 de Villa Lugano, antes de ser trasladado hasta la Fiscalía de Walter López, relató que luego de generar el encontronazo el mismo policía empezó a perseguirlo al grito de "es ese, es ese". "Ahí empiezan a aparecer todos los policías a intentan agarrarme y yo mientras le intentaba hacer fotos al tipo, porque se me viene corriendo con el palo en la mano", detalló.

Cuando la policía avanzaba contra los cooperativistas, el fotoperiodista intentaba retratar los empujones. "Voy a cubrir la nota, estoy detrás de los policías, la policía les pide a los manifestantes que se corran y al mismo momento empiezan a empujar, entonces los manifestantes reaccionan. Yo voy a hacer esa foto, viene un oficial y me retira", narró Avila, quien luego recibió gases lacrimógenos y palazos. El fotógrafo dijo que ese mismo efectivo es el que luego lo vuelve a "sacar de mala manera" y se lleva puesta la cámara. "En el momento en que me detienen, se me vienen encima y yo le dije a un colega que me agarre los lentes y le paso la cámara. Después empiezan a agarrarlo a él", siguió con su relato y agregó: "Me tienen quieto, yo decía «está bien, está bien», en ningún momento me resistí ni nada, lo único que hacía era taparme del loco que venía con el palo, que lo tengo fotografiado".

Luego, el mismo policía que logró su detención lo mantuvoinmovilizado. "El policía me está agarrando, los compañeros que están adentro son los que me agarraban para que no me lleven. Nos empiezan a tirar gas, el policía que estaba encima mío se fuma todo el gas, es más le digo, «mirá lo que está pasando»".