Un extremista de derecha armado con fusiles semiautomáticos perpetró ayer una masacre en dos mezquitas de una tranquila ciudad de Nueva Zelanda, donde mató a 49 personas e hirió a otras 48 al disparar indiscriminadamente contra decenas de fieles el día de las plegarias musulmanas mientras transmitía la matanza en vivo.

El atentado, considerado uno de los más mortíferos de los tiempos modernos contra musulmanes en Occidente, fue de inmediato calificado de "terrorista" por la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien habló de "uno de los días más oscuros" que haya vivido el país oceánico.

Provisto aparentemente de una cámara instalada en su casco, el agresor transmitió imágenes en directo, a través de Facebook Live, del ataque que desató en una de las mezquitas de la ciudad de Christchurch, donde se lo ve ir de una sala a la otra, matando a víctima tras víctima y rematando a heridos que se arrastraban por el suelo.

Un australiano de 28 años fue arrestado y acusado de asesinato. En la noche de ayer en Argentina (mañana del sábado en Nueva Zelanda), ese hombre compareció ante el tribunal que llevará el caso.

No trascendieron de inmediato detalles de esa audiencia judicial ni hubo informes acerca de si el detenido se negó o no a dar una declaración.

Otros dos hombres fueron detenidos por posesión de armas, pero aún no estaba claro su relación con los ataques.

El principal sospechoso, el que compareció ante el tribunal, fue identificado como Brenton Tarrant y publicó un manifiesto de 74 páginas en las redes sociales, antes del ataque, en el que se hace eco de teorías conspirativas sobre europeos siendo desalojados de sus países por inmigrantes y musulmanes y en el que explica quién es y por qué cometió la matanza.

En el texto se presentó como un australiano de 28 años, blanco y racista.

En Sydney, el primer ministro australiano, Scott Morrison, describió al hombre como un "extremista de derecha y un terrorista violento".

Dos artefactos explosivos de fabricación casera fueron hallados en un auto y desactivados, dijo la policía, sin dar detalles.

"Está claro que esto sólo puede ser descrito como un ataque terrorista. Por lo que sabemos, parece haber sido bien planeado", dijo Ardern, citada por BBC.

Los blancos del ataque fueron la mezquita de Masjid al Noor, donde murieron 41 personas, y una segunda y más pequeña mezquita, Linwood Masjid, ubicada en una zona suburbana, a cinco kilómetros de la primera, donde siete personas fueron asesinadas. La víctima restante murió en el hospital.

Entre los muertos hubo mujeres y niños. Otras 48 personas fueron tratadas por heridas de bala, incluyendo pequeños chicos con lesiones de críticas a menores, dijeron autoridades hospitalarias. Hay 20 heridos de gravedad.

La policía de Nueva Zelanda describió las imágenes grabadas por el atacante como "extremadamente perturbadoras" y advirtió a internautas que podrían recibir hasta 10 años de prisión por compartirlas.

Además del video, varias fotos fueron posteadas por redes sociales, en las que se ven dos fusiles semiautomáticos cubiertos por nombres de figuras históricas y ultraderechistas, muchos de ellos partícipes en la muerte de musulmanes.

En el manifiesto, el autor de los ataques dice que fue a Nueva Zelanda sólo para planearlos y cometerlos.

Agregó que no es parte de ninguna organización, pero que había donado dinero e interactuado con numerosos grupos nacionalistas, aunque aclaró que actuó solo y que no recibió órdenes de nadie.

Dijo que sus blancos iban a ser las mezquitas de Christchurch y del suburbio de Linwood y que también atacaría otra mezquita en la ciudad de Ashburton si podía llegar allí.

Añadió que eligió Nueva Zelanda para el ataque para mostrar que incluso las regiones más remotas del globo no estaban exentas de "inmigración masiva".

El hombre también se declaró admirador del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ataque conmocionó a Nueva Zelanda, un país con apenas unos 50 asesinatos al año y cuyos 4,8 millones de habitantes se precian de vivir en una nación segura y abierta a los extranjeros. Se lo considera un país acogedor para inmigrantes y refugiados.

Los tiroteos masivos son raros en Nueva Zelanda, que en 1992 endureció las leyes de armas para restringir el acceso a los fusiles semiautomáticos, dos años después de que un enfermo mental asesinó a 13 personas en la ciudad de Aramoana, en Isla Sur.

No obstante, cualquier persona mayor de 16 años puede solicitar a los organismos una licencia para tener un arma estándar luego de hacer un curso que lo habilita a comprar y usar una escopeta sin supervisión.

Christchurch, de unos 400 mil habitantes, conocida como la Ciudad Jardín, se hizo famosa mundialmente en 2011 cuando fue golpeada por un terremoto que dejó más de 180 muertos.

"Está claro que esto solo puede ser calificado de ataque terrorista", dijo la primera ministra Jacinda Ardern, y añadió que muchas de las víctimas serían migrantes o refugiados. Señaló que de los más de 40 heridos, dos están en condiciones críticas.

El país es considerado tan pacífico que los agentes de policía suelen andar desarmados.

Si bien no había razones para creer en la existencia de otros sospechosos, la primera ministra dijo que se elevó el nivel nacional de alerta de bajo a alto. La policía advirtió a la gente que no acudiera a las mezquitas en todo el país. La aerolínea Air New Zealand canceló varios vuelos de salida y arribo a Christchurch. La policía dijo que la investigación se extendió 360 kilómetros hacia el sur, donde se evacuaron domicilios en Dunedin. No se dieron detalles.

Gobernantes de todas partes del mundo condenaron los ataques y expresaron sus condolencias. El primer ministro paquistaní Imran Khan y otros gobernantes islámicos dijeron que los ataques eran muestras de la hostilidad creciente hacia los musulmanes.