Una experiencia piloto impulsada desde Italia emplea a cinco jóvenes con síndrome de Down para trabajar en un hotel de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, siendo el primer lugar en implementarse en Latinoamérica.

La iniciativa se desarrolla en el Hotel El Cid y es el paso previo a la creación de un establecimiento hotelero escuela que sea atendido principalmente por personas con alguna discapacidad, detalló ayer a Télam Mauro Dagna, fundador del proyecto "Albergo Etico", quien implementó en 2010 esta idea en la localidad italiana de Asti. Dagna aclaró que los hoteles "no son exclusivamente atendidos por chicos con síndrome de Down ya que eso sería exclusivo, no inclusivo".

Y agregó: "La idea es que los jóvenes con alguna discapacidad participen junto al resto de los empleados para formarse profesionalmente".

Daniel Regueiro, de 34 años y con un atraso moderado, es uno de los jóvenes que ingresó a trabajar en el establecimiento.

"Me levanto todos los días a las seis de la mañana, tomo dos colectivos para llegar al trabajo", donde ingresa a las nueve, de lunes a viernes.

Y agregó: "Los cocineros me están enseñando todas las cosas y siempre se sacan platos simples", a la vez que se mostró entusiasmado con que en el transcurso de los meses los capaciten en otras áreas del hotel.

El "Albergo Etico" de Argentina tiene el apoyo del Plan Promover, que impulsa el Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante el cual asiste a través de una beca a sus participantes para que construyan o actualicen su proyecto de formación y ocupación.

Dagna comentó que también en Villa Carlos Paz cuentan con el apoyo de Lucía Torres, titular de la fundación local Unidos por la Inclusión, quien lo llevó a la práctica en El Cid.

Este proyecto tiene como objetivo "comprar un hotel", aseguró Dagna, con fondos de empresas que estén interesadas en apoyar y así crear un hotel-escuela, en donde se puedan realizar capacitaciones permanentes, para que los chicos tengan la posibilidad de desarrollar más tareas y hasta realizar tareas administrativas.

"Estamos hablando con otros hoteleros de Córdoba para que estos jóvenes puedan ser incluidos en otros hoteles. El mensaje es que pueden hacerlo bien. Hay que romper la barrera de prejuicios", refirió Dagna.

Más allá del dinero que puedan recibir por el trabajo realizado, Dagna aseguró que "lo importante es la posibilidad. Los padres están muy felices porque nadie nunca les abrió las puertas para que sus hijos se puedan manejar solos. Todos tienen su pensión de discapacidad".

El que funciona en El Cid es el primer "Albergo Etico" en Latinoamérica, primero fuera de Italia, mientras que cuatro o cinco están arrancando en diferentes regiones de ese país europeo.