"Generalmente vemos fotos de policías en contextos represivos o feos. De hecho, yo no soy muy amigo de las fuerzas. Pero hoy saqué esta foto porque me conmovió ver a un oficial ayudando a un nene de la calle a hacer la tarea. La educación es la mejor forma de cuidar a un pueblo, y los lápices son mejores que las balas", escribió Jairoskita, el joven que subió la foto en su perfil de Facebook.

Más tarde, el propio policía habló por Canal 9 Litoral y contó cómo fueron los hechos: "Me encontraba cubriendo mi puesto el viernes a las 18. Se me acerca un chico caminando y me pregunta la hora. Le pregunté si él sabía la hora y le mostré el reloj. No supo interpretarlo y le enseñé".