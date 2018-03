Un paquete sospechoso en Cambridge Analytica

La sede de Cambridge Analytica en Londres, la consultora acusada de usar millones de datos de usuarios de Facebook con fines políticos, fue evacuada ayer debido al hallazgo de un paquete sospechoso, informó la policía británica.

Según el diario local Metro, la policía encontró un paquete sospechoso cerca de la oficina de la empresa, lo que provocó que se evacuara el edificio y se cerraran las calles aledañas.

La oficina londinense de Cambridge Analytica está ubicada en la avenida Oxford Street, una de las principales calles comerciales de la ciudad de Londres.

La policía fue llamada a las 13.26 hora local (10.26 de Argentina) por "informes de un paquete sospechoso cerca del edificio", indicaron los agentes. La evacuación de la consultora se produce mientras la Justicia mantiene en suspenso la orden para allanar las oficinas de la compañía en Londres para acceder a los archivos y servidores como parte de la investigación en curso sobre el uso de datos personales en campañas políticas. Cambridge Analytica quedó en el ojo de la tormenta esta semana después de que se revelara que la compañía había pagado a un académico para recolectar datos de 50 millones de usuarios de Facebook para construir perfiles de votantes estadounidenses antes de las elecciones estadounidenses de 2016. Tras el escándalo, el CEO de Facebook Mark Zuckerberg prometió medidas más estrictas para restringir el acceso de los desarrolladores a la información del usuario.

La sede de la consultora tenía una orden de registro gestionada por Elizabeth Denham, jefa de la Comisión de Información de Reino Unido, para ingresar ayer a las oficinas en el centro de Londres, pero fue suspendida por un juez de la Corte y deberá esperar hasta hoy.

Denham busca acceder a las bases de datos y servidores de la consultora londinense ya que la compañía no había cumplido con su solicitud de información.

Según el denunciante de las irregularidades Christopher Wylie, que trabajó con Cambridge Analytica, afirmó que acumuló los datos de millones de personas sin su consentimiento a través de un cuestionario de personalidad en Facebook llamado This is Your Digital Life, que fue creado por un académico.