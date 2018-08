Un nieto recuperado cancela el show de Casero por atacar a las Abuelas

La decisión de un nieto recuperado y empresario teatral salteño de cancelar un espectáculo del actor Alfredo Casero por sus declaraciones sobre los organismos de derechos humanos y la última dictadura cívico militar generó ayer una polémica, luego de que el artista fuera protagonista de una marcha en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al Congreso. El artista tenía previsto presentar su show "¿De qué no se puede hablar?" mañana en la ciudad de Salta. "Había amenazas de que me iban a romper los vidrios del teatro para escracharlo a él, pero decidí seguir con el show porque no hacemos qué artistas sí o no de acuerdo por su ideología partidaria, pero lo del viernes pasó mi límite personal. El tiene que ser responsable de lo que dice. Tiene que estar informado para poner en tela de juicio el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo el dueño de El Teatrino, de Salta, Humberto Colautti.

"Falta totalmente a la verdad"

En diálogo con Radio La Red, el empresario teatral se quejó de que Casero "tiene un discurso que falta totalmente a la verdad".

El artista había cuestionado duramente a los organismos de derechos humanos la semana pasada: "¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en que hablan... No hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos, están haciendo política y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política".

Ante esos dichos, Colautti decidió cancelar el espectáculo: "Yo lo estoy censurando, me hago cargo, pero si no es responsable con lo que dice sobre la restitución de los nietos... Tiene que tener alguna responsabilidad"

Al respecto, Alfredo Casero lamentó la decisión del empresario teatral.

"Me enteré ayer (martes) que no íbamos a poder hacer el show. Esta ha sido una de las tantas cosas que me han pasado después de que se intensificó la grieta. Ya me había pasado en otros lugares, pero de otras maneras", explicó el actor en declaraciones al portal de noticias Infobae.

Durante una entrevista con Alejandro Fantino, en el programa televisivo "Animales Sueltos", la semana pasada, Alfredo Casero dijo que desconfiaba de la identidad de los nietos restituidos y de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Tras los dichos, la sala El Teatrino, donde el artista debía presentarse mañana con su espectáculo unipersonal, decidió cancelar la función.

El teatro emitió un comunicado en el que se informó que "debido a las declaraciones públicas del señor Alfredo Casero que reivindican la última dictadura militar en nuestro país, El Teatrino decide cancelar la función programada para el día viernes 24 de agosto".

Según informa el diario La Gaceta de Salta, el propietario del lugar es Humberto Colautti, nieto recuperado número 14, quien conoció su identidad en 1984.

En ese reportaje de la otra semana, el ex "Cha Cha Cha" soltó la frase "queremos flan" por la que fue citado en más de una oportunidad en los últimos días y atacó el trabajo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo por recuperar la identidad de los nietos secuestrados y robados por la dictadura cívico militar.

En concreto, el actor puso en duda la identidad de Marcos, el nieto 128 encontrado por Abuelas, que fue secuestrado y robado en 1976 en Tucumán, cuando tenía cinco meses.

"Siguieron mintiendo. ¿Viste el último nieto que encontró la (Estela) Carlotto, un pibe de 40 años?", dijo Casero.

Y continuó: "Yo quiero saber toda la verdad. ¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos. No hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos".

Marcos recuperó su identidad el 2 de agosto. Es hijo de Rosario del Carmen Ramos, una santiagueña militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que desapareció a fines de 1976 en Tucumán.

La identidad de su padre no pudo establecerse todavía en base a la información del Banco Nacional de Datos Genéticos.

En tanto, Casero fue uno de los principales impulsores de la convocatoria al acto de anteayer frente al Congreso y en algunos puntos del país para reclamar el desafuero y la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así también como la aprobación de la ley de extinción de dominio.

alfredo casero. El actor fue uno de los promotores del acto contra la ex presidenta Cristina de Kirchner.

Una prima del periodista santafesino Alejandro Fantino le escribió una carta a su familiar luego de la entrevista que le hizo al actor Alfredo Casero.

"Acabo de ver un video de mi primo Fantino, Y sí, perdón, pero es mi primo hermano, hijo de una hermana de mi padre. Mi nombre es Edelveis Almada y la hermana de mi padre, madre de Alejandro, es Almada de apellido. Pero tengo que decir que luego de que Alejandro escuchara entre risas al mediocre de Casero, que le festejara sus chistes malísimos, su ordinariez, su vulgaridad, me vi compelida a decir que me da vergüenza tener parentesco con Fantino".

Me da vergüenza porque fui su tutora cuando iba a la Escuela San Martín y tenía que firmar sus libretas y sus faltas, que eran pocas notas y muchas inasistencias. Porque yo lo quería mucho a mi «primito», porque era hermoso, con sus ojos azules y su cabello rubio. Y porque era el menor de los primos. Pero este, el hombre en que se ha convertido, este me da mucha vergüenza y ahora también mucha rabia. Porque mi hermano Elvio, desaparecido en dictadura, a mi hermano del que aún no conocemos su destino, a mi hermano querido que seguramente murió entre torturas y espanto, lo había elegido para ser su padrino. Y cuando era pequeño Ale, así le decíamos, juntábamos las monedas para comprarle un regalo, un autito de juguete, una pelota, llevarlo a tomar un helado, festejarle su niñez. Y ahora me genera dolor, decepción, vergüenza".

Cuando lo veo entrevistar sin pudor a Aldo Rico, a Macri, cuando lo veo entre risotadas festejar los agravios, me da mucha pena por mi hermano Elvio, por mis tías a las que ni siquiera, pese a todo el amor que le dieron, jamás volvió a verlas; me da pena por mi padre, su tío, me da pena él mismo, porque no ha aprendido nada de nuestra familia, se ha cagado en todos los valores que levantamos como bandera, porque ha elegido la vereda de enfrente a nuestras convicciones, porque nunca, jamás, ha nombrado o reivindicado a Elvio, es más creo que se avergüenza de esta familia, eligiendo lo que más conviene a sus intereses económicos. Por eso no puedo dejar pasar que se ría con un tipejo de las abuelas, de las madres, de los hijos, que sea cómplice de un sujeto apoyando sus risotadas y agravios, porque le conviene económicamente".

El se ha olvidado, quizás, de sus orígenes, quizás quiera parecerse a Macri más que a sus abuelos. No me importa, pero es mi deber no dejar pasar otra cosa más de todas las que están sucediendo. Por eso no puedo sino repudiarlo. Y decirle que si Elvio viviera, también lo haría, o quizás lo hubiéramos educado, juntos, de otra forma, con valores verdaderos. Por ahora sólo le pido perdón a mis hermanos -hijos recuperados-, a sus padres, a los luchadores que este pobre enfermo entrevistado vapulea, y que el pobre enfermo de egoísmo, Fantino, pretende humillar con sus actitudes".