Un muchacho se quemó al explotarle el teléfono móvil mientras dormía

Un cordobés de 22 años aseguró haber sufrido quemaduras en todo el cuerpo porque su celular le explotó mientras dormía. Según relató, la explosión se produjo mientras cargaba el teléfono.

El joven se llama Catriel Gómez. En una entrevista con la web El Doce contó: "Era impresionante lo que me ardía. Me desperté en llamas. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas". El celular de Gómez era un Motorola E5 Play. Lo había comprado meses atrás en cuotas y aún lo estaba pagando. El último jueves a la noche salió con amigos y al regresar a su casa lo puso a cargar como tantas otras veces. Era ya madrugada del viernes y se quedó dormido con el teléfono en la mano.

Al explotar el celular, el líquido de la batería se le impregnó en diferentes partes del cuerpo y le provocó las quemaduras. "En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así, estaban todos sorprendidos", recordó.

Fue su hermana quien lo llevó para que lo asistieran. La joven dormía en la misma habitación y al ver lo que pasaba lo ayudó a apagar el fuego.

Luego del accidente el joven apeló a su cuenta de Facebook para alertar a los demás que no duerman con el celular encima. "Nunca sabés lo que va a pasar", advirtió.

En octubre pasado una adolescente de 14 años de Kazajistán murió, también mientras dormía, y los medios consignaron que el motivo fue la explosión de su celular, que había puesto a cargar en su almohada.

En la ciudad bonaerense de La Plata en enero de 2017 se registró otro hecho del mismo tipo. En ese caso un bebé de seis meses sufrió quemaduras en un pie cuando un celular que tenía cerca explotó y se prendió fuego su batería. Su padre relató que el teléfono ni siquiera estaba enchufado.