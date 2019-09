Un motociclista contó un incidente de tránsito que tuvo con Eugenio Veppo

Un joven que en febrero pasado tuvo un incidente vial con Eugenio Veppo, el periodista que atropelló a dos agentes de tránsito el domingo último en Palermo, dijo que en esa oportunidad el hombre lo "provocaba" y que tuvo una "actitud sobradora y soberbia".

Según Nazareno, un motociclista que en ese momento se encontraba realizando entregas de comida por delivery, el choque se produjo cuando conducía por la avenida Directorio de la Capital Federal, en el carril de la mano izquierda y "de repente un auto empezó a avanzar para cambiar de carril".

"El estaba en el segundo, y cuando quedó muy cerca mío le empecé a gritar, a golpear el auto y a hacer gestos para que reaccione", relató.

El motociclista dijo que Veppo "quizás se enojó" porque le tocó el vehículo y que le "tiró el auto encima", encerrándolo.

"Se bajó"

"Me tuve que subir a la vereda, subí al cordón y choqué contra la pared, caí, obviamente me lastimé, y este tipo se bajó diciendo que era policía, cuando yo estaba tirado en el piso con la moto, la caja y el pedido", comentó.

Nazareno contó que se paró "como pudo" pero que el periodista lo "increpaba", lo "grababa" y "provocaba": "Quería generar que yo me enoje y haga algo que no tenía que hacer para conveniencia de él", aseguró.

"Tuvo una actitud soberbia y sobradora, en vez de bajarse y ver si estoy bien cuando se produjo el accidente", agregó. Además, señaló que "en un momento Veppo se quiso subir al auto porque dijo que lo quería acomodar", pero que él lo frenó porque pensó "que se iba a ir" antes de que llegara la Policía, que "tardó como quince minutos" en acudir al lugar.

Agentes

Nazareno relató que los agentes le tomaron los datos a Veppo y que él se tuvo que "ir en ambulancia", porque no tuvo "heridas graves, pero no podía manejar".

"Si te bajás, me ayudás, decís ‘te llevo al hospital', sería otra cosa", dijo, y consideró que "el tema son las actitudes, no tuvo un gesto de humildad ni generosidad".

Resarcimiento

Además, comentó que "no hubo resarcimiento" en la causa y que para él "fue intencionado" el accionar de Veppo: "Me quiso echar la culpa, cuando en el accidente su auto no tuvo ningún daño ni nada".

"Este tipo se maneja con impunidad, ahora va a tener las cosas bastante complicadas, como tiene que ser", concluyó.