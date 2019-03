Un hombre va a juicio por viralizar videos sexuales con su ex pareja

Una joven de 28 años de La Rioja logró llevar a juicio a su ex novio por haber difundido videos sexuales de los dos juntos después de que se separaron.

Paula Sánchez Frega lo dejó a él. Y estos casos son conocidos como "pornovenganza". Paula en sus redes sociales lo llama así, pese a que organizaciones feministas que la apoyan aclaran que incluir "venganza" en el término infiere que la víctima incurrió en un acto indebido, cuando en realidad sólo dio por finalizada la relación.

"Con mi consentimiento, él grababa nuestras relaciones íntimas. Yo no le preguntaba para qué, pero suponía que era para mostrárselas a sus amigos. A mí no me molestaba, confiaba en él y pensaba que no pasaría de ese círculo", dijo la joven. "Pero todo cambió cuando mi intimidad cruzó la frontera llegando a lugares como a Córdoba. Ahí fue que decidí denunciarlo y llevarlo a la Justicia".

El caso de esta joven chef cobró notoriedad a nivel nacional en junio de 2017, cuando su ex, el tatuador riojano Patricio Pioli, fue procesado con prisión preventiva (pero con beneficio de excarcelación) por los delitos de "coacción" y "lesiones leves calificadas". Estuvo detenido dos semanas y quedó en libertad pagando una fianza.

Ahora la causa irá a juicio oral, aunque todavía no está definida la fecha. Paula conoció a su ex cuando ella entró a su local para tatuarse. Desde entonces comenzó una relación que ella define como "tóxica" por los celos de los dos. El se fue a vivir a la casa de ella y tras diversos episodios de "violencia verbal y física", ella lo echó. Ahí, según relata Paula, él le avisó que la iba a "destruir" y difundió los videos y fotos por WhatsApp.

Con tratamiento psiquiátrico, víctima de ataques de pánico, depresión y estrés postraumático, Frega cuenta que está tomando pastillas para dormir y antidepresivos. "Tengo insomnio, cuando me duermo me despierto con sobresaltos y no me resulta sencillo salir a la calle porque la mirada del otro siempre es acusadora", dijo Paula.

En la Argentina, un anteproyecto dado a conocer en septiembre impulsa incluir la figura de "pornovenganza" en el nuevo Código Penal, que aún no fue enviado al Congreso para su aprobación.

En él se incluyó el artículo 493 dentro del capítulo de delitos informáticos, que prevé una pena de entre seis meses y dos años de prisión a quien difunda un video, una imagen o un audio "de naturaleza sexual" que una persona hubiera obtenido con consentimiento en el marco de una relación íntima, y "que luego lo difunda sin el consentimiento de la otra parte, afectando a esa persona con la difusión". También se establecen multas que, a valores actuales, serían de entre 15 mil pesos y 60 mil pesos. El caso de Paula fue puesto como ejemplo por el Gobierno en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hablar de este artículo bajo el título: "Pornovenganza: un nuevo delito incluido en la reforma del Código Penal".

Además, hay agravantes, entre los que están el haber sido pareja de la víctima, si la víctima es menor de edad o si el delito se comete con fines de lucro, práctica conocida vulgarmente como "sextorsión" (extorsión sexual). Como resultado de la viralización de sus videos, Paula comenzó un tratamiento psicológico y psiquitátrico, por "depresión y trastornos de ansiedad" que la llevaron a encerrarse en su casa.