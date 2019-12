Un hombre mató a su esposa de un escopetazo y se suicidó en Sunchales

Un hombre de 67 años discutió fuertemente y asesinó de un escopetazo a su esposa, de 74, y luego se suicidó, en la casa de ambos en la ciudad santafesina de Sunchales, situada a 285 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rosario, informan medios locales y nacionales.

Los vecinos alertaron a la policía. Habían escuchado una fuerte discusión en la casa de Rosa María Ambroggio, de 74 años, y su esposo, Oscar José Peterlín, de 67. Y, luego, disparos. Cuando llegaron los agentes a la propiedad de Sunchales descubrieron que el hombre había matado a su mujer con una escopeta y, con la misma arma, se había suicidado.

Fuentes policiales informaron que el femicidio, seguido de suicidio, ocurrió en la casa que el matrimonio compartía desde hacía varios años en Alem al 100, en el barrio Sur de la ciudad, donde todos los vecinos de la zona conocían la imprenta de la familia Peterlín.

Fuentes de la investigación explicaron que todo se descubrió este lunes, cerca de las 16, cuando los vecinos llamaron a los agentes de la Comisaría 3ª de Sunchales para avisar sobre una fuerte discusión en la casa de Alem 26.

Los vecinos también denunciaron que luego de los gritos se escucharon dos detonaciones.

Los policías hallaron en la propiedad el cuerpo de Ambroggio en una habitación. El cadáver de su esposo yacía en otro cuarto, junto a la escopeta que, según sospechan los investigadores, utilizó para matar a la mujer y, luego, suicidarse.

En el barrio circuló la versión de que la pareja atravesaba una etapa con algunos conflictos personales, algunos de los cuales habrían sido advertidos por parte de los vecinos.

Por otra parte, trascendió que cercana la hora 16 uniformados de la Comisaría 3ª de Sunchales se hicieron presentes en un edificio donde funciona una imprenta, y dicha actitud se tomó como consecuencia de que algunos familiares hicieron conocer su preocupación ante la carencia de respuestas de los moradores de la finca.

Tras el hallazgo, fueron convocados al lugar la fiscal en turno Lorena Korakis y el fiscal de la Sección Género, Familiar y Sexual, Gustavo Bumaguin, ambos de la vecina ciudad de Rafaela.

Entre las primeras medidas, los fiscales ordenaron el traslado de los cadáveres hacia la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe.

La policía trabaja con el fin de establecer los motivos que desencadenaron la tragedia, que enluta a familias sunchalenses con muchos años de arraigamiento en el mencionado distrito del departamento Castellanos.

Murió quemada

Por su parte, la mujer que había sufrido quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo tras una aparente pelea con su pareja, ocurrida el sábado último en una vivienda de la localidad bonaerense de José C. Paz, murió mientras se encontraba internada a raíz de la gravedad de las lesiones, informaron ayer fuentes policiales.

Se trata de Bárbara Balbuena, de 29 años, quien había sido inducida a un coma farmacológico y estaba con pronóstico reservado en el Hospital Domingo Mercante de la mencionada localidad del conurbano como consecuencia de las quemaduras.

Según aseguró María, su madre, ayer en diálogo con el canal de noticias TN, "ella no se roció con una botellita de alcohol" sino que su pareja, Cristian Sánchez, de 37 años, "la prendió fuego por el modo en que ella estaba quemada".

"Es el típico caso como el de Wanda Taddei, donde él después quiso cubrirse", dijo, y cree que Sánchez "se quiso cubrir quemándose una mano y las piernas", y aseveró que "en la cara no tenía ninguna" marca cuando lo vio tras el episodio.

Además, comentó que vio mensajes de texto entre sus hijas en los que Bábara le decía a su hermana que "estaba esperando a cobrar la plata de sus hijos para irse, porque se quería separar".

El hecho, que se dio a conocer anteayer, ocurrió el sábado último en una casa de la calle Muñiz al 5900 de José C. Paz, tras lo cual la víctima fue internada en terapia intensiva en el mencionado centro asistencial, mientras que su pareja también fue atendida en el mismo hospital con quemaduras en brazos y piernas. "Estamos tomando todas las declaraciones y esperando las pericias. Hasta el momento no hay elementos firmes para sostener que se trató de un intento de femicidio por parte de la pareja, pero estamos en plena etapa de investigación y no se descarta ninguna hipótesis", dijo a Télam una fuente judicial.

Además, indicó que las lesiones que Sánchez presentaba son compatibles con las maniobras que declaró haber hecho, abrazando a su pareja, para intentar apagar el fuego. Tanto voceros policiales como judiciales indicaron que de acuerdo a lo que surge de las declaraciones de dos médicos que en el hospital llegaron a dialogar con Bárbara antes de que pierda la consciencia, la propia víctima les dijo que ella misma se había rociado con alcohol y generado el fuego. Sin embargo, la madre de la víctima, María, denunció todo lo contrario en declaraciones efectuadas a la prensa en la puerta del hospital, es decir, que su hija llegó a contarle a una amiga que "Cristian la había prendido fuego" y sospecha que cambió su versión "por miedo". La causa, caratulada inicialmente como "averiguación de ilícito", está a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 de Malvinas Argentinas.