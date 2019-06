Un histórico apagón dejó sin luz a Argentina y Uruguay varias horas

Un apagón "histórico" dejó ayer a millones de personas sin electricidad en Argentina y Uruguay tras una falla en la red interconectada de ambos países, y podría haber desatado un caos mayor si no fuera porque fue una jornada de descanso.

En Argentina se llevaron a cabo ayer elecciones a gobernador en Santa Fe, Formosa y San Luis, las cuales transcurrieron en la oscuridad, con los votantes iluminándose con el celular.

La provincia de Tierra del Fuego, donde también hubo elecciones, no resultó afectada debido a que no está conectada al sistema eléctrico nacional.

En muchas ciudades no funcionaban los semáforos ni el alumbrado público, y en las redes sociales se multiplicaban las imágenes urbanas sin electricidad. Algunos pobladores dijeron no recordar un apagón tan masivo que haya afectado a varios países a la vez, y que fue calificado como histórico por fuentes oficiales. Durante un poco más de media hora también afectó a varias localidades de Paraguay, que restableció rápidamente el servicio, según la Administración Nacional de Electricidad paraguaya.

Por la tarde el servicio la luz había vuelto a funcionar en buena parte de Argentina y Uruguay.

Hacia las 5 de la tarde, la energía se había restaurado en gran parte de Uruguay. En Argentina sólo 65 por ciento de la red estaba operando con normalidad, reportó la agencia de noticias Télam.

"Esa falla no es algo anormal, o extraordinario. Lo que sí es anormal, o extraordinario, y que no debe suceder, es la cadena de acontecimientos posteriores, que causaron la desconexión total", señaló el secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, en rueda de prensa. Explicó que la desconexión total se produce de manera automática a través de computadores cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor.

Previamente, el presidente Mauricio Macri había informado del corte "debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible".

Las autoridades siguen investigando la causa, que sólo se conocerá con exactitud tras una investigación que durará al menos 15 días y que podría extenderse a 20. "Aunque no se descarta un ciberataque, éste no es muy probable", afirmó Lopetegui.

"Este es un evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera. Más allá de que haya habido eventos similares en otros países, el sistema argentino hoy es un sistema muy robusto, con capacidad en exceso, tanto de generación, como de transporte", señaló.

Un día atípico

Juan Alberto Luchilo, subsecretario del Mercado Eléctrico de la Secretaría de Energía, consideró el corte de luz como "histórico" en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias, y atribuyó el problema a una falla de un tramo del sistema de transporte que trae electricidad desde Brasil a Argentina.

Paradójicamente la falla ocurrió en un momento de baja demanda, que es cuando se produce una mayor fragilidad e inestabilidad del sistema, explicó. "Es un problema bastante complejo".

"Nunca ocurrió esto en esta parte del mundo. Es parecido al que ocurrió en el este de Estados Unidos y parte de Canadá hace algunos años", señaló por su parte Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires.

Para el experto se trata de "un error de diseño y operación del sistema. Una falla local como la que ocurrió debería ser aislada por el mismo sistema. El problema es conocido y existen tecnología y estudios que la evitan", afirmó, señalando que en el estudio de las causas deberían participar universidades independientes además de los responsables del problema.

La Secretaria de Energía había informado que a las 7:07 se produjo el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y también afectó a Uruguay.

"La falla en la red que originó el apagón a nivel nacional se originó en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande, en el litoral argentino", informó la compañía eléctrica Edesur. "Esto activó las protecciones de centrales generadoras, que salieron de funcionamiento y produjeron el apagón".

Menos mal que era domingo

"Empecé a trabajar a las 8 y ya no había luz; es un corte en casi todo el país", declaró el taxista Silvio Ubermann, de 51 años, a la AP. "Dado que es domingo y hay poco tránsito, eso mermó el problema. Si esto hubiera sido un día entre semana hubiera sido un caos, porque no habría habido colegio, transporte".

"Hay a veces cortes en el verano producto de un mayor consumo de electricidad, pero no un corte tan generalizado; todo el país. Jamás he visto algo así", agregó.

Las autoridades pidieron a los enfermos que requieran de aparatos eléctricos que acudan al hospital más próximo para aprovechar la existencia de generadores de luz independientes.

"Yo iba a ir a comer a casa de un amigo y ahora lo tuvimos que suspender todo, no hay subte (metro); no hay nada", explicó Lucas Acosta, de 24 años. "Hoy es el Día del Padre, recién venía de hablar con un vecino, y me dice que los hijos no lo van a ir a ver" por no poder movilizarse.

Por su parte, Roberto Villela arrancó en su puesto de diarios a las 6 de la mañana y lo que parecía un día normal se transformó cuando a las 7 se produjo el apagón.

"De repente pum!, se cortó la luz", explicó, y dijo que el suceso, combinado con la lluvia, afectó mucho sus ventas. ``Encima a esa hora estaba todo nublado, y no había sol, así que esto era una boca de lobo".

En Uruguay también se emitieron avisos al respecto, luego de que Montevideo amaneció sumido en la oscuridad. Posteriormente el servicio comenzó a restablecerse en algunas zonas.

"La reconexión de los servicios arrancó desde las represas. A las 13:40 el 88 por ciento de los servicios ha sido repuesto", señaló de su lado el presidente de la compañía eléctrica uruguaya Gonzalo Casaravilla, en rueda de prensa. "Hace 40 años que estamos interconectados con Argentina y nadie recuerda que esto haya pasado antes", añadió.

"El sistema uruguayo es más de diez veces más chico que el argentino. Somos un pequeño sector de ese sistema interconectado", explicó.

Por su parte el ministro uruguayo de Energía, Guillermo Moncecchi afirmó que "la interconexión permite en el 99,98 por ciento de los casos respaldarse mutuamente. Hay que levantar todo el sistema al mismo tiempo para evitar nuevos problemas".

El apagón fue muy mencionado en las redes sociales, donde el hashtag "(hash)SinLuz" se hacía trending topic en el Cono Sur. No faltaron los memes, como celulares conectados a una papa como forma de carga, y fotos de las ciudades en completa oscuridad.

"Es el mayor apagón de la historia; no se recuerda nada así en Uruguay", declaró a la AP Valentina Giménez, habitante de Montevideo.

"Una de las mayores preocupaciones es que la electricidad llegue a tiempo para las 7 de la tarde", agregó, ya que Uruguay disputaba un partido de fútbol en la Copa América.

"Todo el mundo está tratando de informarse, pero no hay muchos datos. Lo llamativo del caso es que nadie entiende muy bien qué ha pasado, de dónde viene, y cómo se puede restablecer".

Indicó también que hay lluvias torrenciales en el país.

en tinieblas. Los rosarinos que madrugaron debieron iluminarse con el celular para poder emitir su voto.