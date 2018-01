Un futbolista mexicano también sufrió las consecuencias de la pirotecnia. En una situación similar a la que padeció el argentino Lucas Viatri, el mexicano de ascendencia alemana Jürgen Damm sufrió un accidente doméstico en las fiestas de fin de año y tuvo que ser hospitalizado.

El reconocido jugador del Tigres mexicano, compañero del arquero rosarino Nahuel Guzmán, sufrió heridas en el rostro en la noche del 31 de diciembre y lanzó un mensaje al respecto en las redes sociales.

"Me tocó aprender por las malas", dijo el delantero cuando salió de la sala de urgencia en la que fue atendido inmediatamente y tardará al menos dos semanas en recuperarse, por lo que estará ausente en los primeros compromisos de Tigres en el torneo Clausura venidero.



"Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mí, les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles", concluyó quien fue considerado uno de los futbolistas más rápidos del mundo.