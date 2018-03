Un fiscal mandó a las mujeres a "limpiar" y tuvo que renunciar

desubicado. El ahora ex fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta.

desubicado. El ahora ex fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta.

Un fiscal de la ciudad rionegrina de Choele Choel renunció ayer a su cargo tras recibir repudios de diversos sectores luego de publicar en la red social Facebook un posteo en el que invitaba a las mujeres a dedicarse a "limpiar, cocinar y planchar" durante el Paro Internacional por la conmemoración del #8M.

Si bien el fiscal Daniel Zornitta renunció por su cuenta a raíz del polémico mensaje, su dimisión había sido solicitada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien repudió sus "declaraciones machistas".

"Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen", escribió el fiscal en la red social.

"Fue una humorada que tomó estado público. Como fiscal mis actos demuestran que no siento de esta manera y he actuado en casos de violencia de género con decisiones que van en contra de lo que puse, pero esto me llevó a presentar la renuncia", explicó en declaraciones al canal de noticias TN.

Y agregó: "Esas palabras eran para unas amigas con las que estamos en contacto en el Face. Ahora estoy arrepentido y pido disculpas, fue un acto involuntario, no lo pensé".

Las críticas por la publicación aparecieron enseguida, por ejemplo desde el Concejo Deliberante de Choele Choel y también el procurador general rionegrino, Jorge Crespo, dejó en claro que "los dichos no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo, que el día de mañana (por hoy) se hará aún más visible con acciones concretas al conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer".

El organismo judicial, "adhiere y sostiene la necesaria igualdad de género y el fortalecimiento de políticas públicas tendientes al pleno ejercicio de los derechos de todas las mujeres". En este sentido y "por cuestiones de competencia funcional, el fiscal general, Marcelo Alvarez, adelantó que de forma inmediata se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes por tal manifestación que reiteramos, repudiamos enfáticamente".

La publicación, cosechó mensajes con el más enérgico repudio de personas, incluyendo trabajadoras judiciales, abogados, ex jueces y políticos. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales rionegrino, (SiTraJur), cuestionaron el accionar del fiscal e incluso pidieron la intervención de la Oficina de la Mujer y del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, desde la CTA Autónoma rionegrina, demandaron que se tomen las medidas disciplinarias necesarias "a fin de poner coto a este tipo de expresiones machistas, totalmente fueras de lugar y de contexto social".

Posteriormente, el gobernador Weretilneck advirtió en su cuenta de Twitter: "Repudio totalmente las declaraciones machistas del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, y exigimos su renuncia inmediata al cargo. Ese tipo de expresiones no representan el sentir de los rionegrinos. Lo sucedido es gravísimo y carece de legitimidad para ejercer el cargo".

"Si no renuncia, solicitaré a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, la presentación de una denuncia al Consejo de la Magistratura para su destitución", llegó a advertir el mandatario provincial antes de que el fiscal presentara su dimisión.