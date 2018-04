Un fiscal denunció a Vilma Ripoll por "apología del crimen"

Un fiscal penal de La Plata denunció a la ex legisladora porteña Vilma Ripoll por "apología del crimen" luego de sus declaraciones de esta semana en las que señaló que practicó alrededor de 500 abortos en su rol de enfermera.

La denuncia, a la que tuvo acceso Télam, fue radicada por el fiscal penal Marcelo Romero y se basa en las declaraciones formuladas por Ripoll en una manifestación frente al Congreso ocurrida esta semana, en el marco de las audiencias que se llevan adelante en la Cámara de Diputados.

"Aquí se pueden expresar todos, pero el debate, para el que quiere, ya está hecho. Son años de poner pruebas, de hacer investigaciones y seguimientos. Yo misma, como enfermera, debo llevar 500 abortos hechos. Porque vienen las mujeres pobres a decirme ¿Cómo hago? Y yo conozco cómo se hace con pastillas, y no hay riesgo de muerte", dijo Ripoll, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Para el fiscal, esas expresiones "superan con holgura la simple libertad de expresión y se internan en el plano de la ilegalidad sobre todo por tratarse de una ex legisladora nacional que debería conocer la ley". El fiscal Marcelo Romero recordó que "hasta tanto el Congreso decida lo contrario, el aborto es delito" y dijo que las expresiones de la ex legisladora "no tienen nada que ver con el amplio debate que por el tema se realiza en todo el país".

En respuesta, Ripoll dijo a través de un comunicado que "es el reino del revés: en realidad me acusa porque defiendo el derecho de las mujeres a no seguir muriendo por abortos clandestinos" y agregó que "apología del crimen hacen quienes sostienen la ilegalidad del aborto, que cada año se lleva puestas en nuestro país unas 150 vidas de mujeres pobres y jóvenes". "Este fiscal retrógrado, clerical y que se autodefine como punitivista no sólo se opone a los derechos de género y al derecho a la protesta social, sino que además pretende acallar mi libertad de expresión", indicó Ripoll, quien anunció que el próximo martes 17 volverá a participar de un "pañuelazo" en el Congreso.

El debate sobre el aborto en la Cámara de Diputados se desarrolló durante dos días la semana pasada. Las reuniones plenarias, en la cual desfilan distintas personalidades de la sociedad civil con conocimiento del tema, se desarrollan todos los martes y jueves y se espera que al cabo de un proceso de no más de dos meses se pueda arribar a un dictamen para que, si hay acuerdo, el aborto sea discutido en el recinto en la primera quincena de junio.

Los sectores antiabortistas se apoyan en la vigencia del artículo 19 del Código Civil y del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional. A lo que suman tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos del niño que Argentina ha suscripto y que revisten jerarquía constitucional. Estos también imponen "el respeto y la protección de la vida de la persona por nacer", argumentan.