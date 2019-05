Un fallo ratifica la ilegalidad de Uber en Buenos Aires

El Ministerio Público Fiscal porteño ratificó ayer que la actividad de la aplicación de autos con chofer Uber "no está habilitada" en la ciudad de Buenos Aires y analiza apelar el fallo de la Cámara de Apelaciones que asegura que la plataforma "no viola ninguna contravención porque no hace uso lucrativo del espacio público".

"La actividad de Uber sigue siendo ilegal porque sus conductores no cuentan con las licencias correspondientes", dijeron a Télam fuentes de la fiscalía. En un fallo del 7 de mayo pasado y difundido anteanoche, la sala III de a Cámara de Apelaciones aseguró que Uber "no usa indebidamente el espacio público realizando una actividad lucrativa no autorizada", y agregó: "Quien circula conduciendo un vehículo por las calles y avenidas libradas a tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que con él contrataron un transporte", no viola ninguna disposición.

Pero remarca que "si hay conductores que lo hacen prestando el servicio de taxi o remís, deberían hacerlo con la habilitación y las licencias respectivas" y que de no hacerlo "no estarían usando ilegalmente el espacio público sino infringiendo las normas".

Voceros de la empresa afirmaron en un comunicado que la resolución de la Cámara "reafirmó la legalidad" de Uber y "quitó todo sustento" a la orden de bloquear el cobro con tarjetas de crédito, que había sido ordenado "en el marco de una supuesta contravención, declarada inexistente".

Para el gobierno porteño, el fallo asegura que Uber "no incurre en una violación del Código Contravencional que pena el uso indebido del espacio público, pero es muy claro indicando que la actividad está regulada bajo dos modalidades, taxi o remís, y el incumplimiento de esas normas es una infracción, por lo que Uber sigue siendo ilegal en la ciudad de Buenos Aires".

La batalla legal en torno a Uber comenzó en marzo de 2016, un día después de su desembarco en la ciudad de Buenos Aires.