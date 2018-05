Un escándalo eyecta de su sillón al titular nacional de la Daia

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) le pidió ayer la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, quien efectivamente se alejará de la entidad mañana, a raíz de un confuso episodio denunciado por la actriz Esmeralda Mitre, ex esposa del funcionario macrista Darío Lopérfido.

"La comisión directiva de Daia, representación política de la comunidad judía argentina, ha solicitado la renuncia de su presidente en razón de hechos de público conocimiento que deberán esclarecerse", señaló la entidad mediante un comunicado difundido ayer a la tarde.

Lo hizo después de una reunión especial del consejo directivo. En reemplazo de Cohen Sabban asumirá el actual vicepresidente, Alberto Indij.

Los hechos "de público conocimiento" son una denuncia de Mitre, quien aseguró que Cohen Sabban le pidió dinero y aparentemente intentó propasarse con ella.

El origen de todo se remonta a unos 20 días atrás cuando en una entrevista con Infobae, Esmeralda Mitre dijo que las víctimas del Holocausto habían sido menos: "Dijeron que eran seis millones, pero no eran tantos".

Al día siguiente pidió perdón y aclaró que "jamás estuvo en mí injuriar a la comunidad judía".

Por sus dichos, la actriz fue convocada a una reunión en la Daia, a la que al salir calificó de "durísima".

"Hice un mea culpa y en la Daia me hicieron dar cuenta acerca de mis dichos, que por supuesto no fueron los mejores", aseguró la actriz, que se mostró arrepentida. "Pido perdón y me retracto por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad", concluyó.

Pero la denuncia de la actriz tiene que ver con otro encuentro, posterior, que habría mantenido con Cohen Sabban en un ámbito privado que no sería otro que el de su propio departamento.

En un comunicado que la actriz distribuyó ayer, afirmó: "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona, lo he hecho conocer a quienes correspondía. Dichas medidas ya han sido tomadas".

Sobre el supuesto abuso, al parecer Cohen Sabban habría querido tener un contacto físico con Mitre a pesar del rechazo de ella.

Así, comenzaron a circular versiones sobre la existencia de audios y conversaciones por WhatsApp. La actriz presentó ante la Daia mensajes intercambiados con Cohen Sabban en los que el dirigente habría intentado "aprovechar una situación de vulnerabilidad".

Con relación al presunto pedido de dinero, ayer no estaba claro si Cohen Sabban lo formuló en nombre de la entidad o si era para él.

No trascendió tampoco la suma exigida y si la entrega era condición para que la entidad la perdone a Mitre públicamente.

También se mencionó como versión otro pretexto; que el dinero iba a ser destinado para un posible viaje de la actriz a Israel como cierre de todo el entredicho.