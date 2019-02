Un emotivo mensaje a favor de la inclusión

Los mensajes en defensa de la inclusión fueron más allá de la promoción de una mayor cuota de mujeres en el cine el sábado en los premios Goya. Jesús Vidal aplaudió su reconocimiento como mejor actor revelación por "Campeones", pese a su discapacidad visual.

"Han distinguido a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho!", expresó Vidal evidentemente emocionado, reivindicando los valores de "inclusión, diversidad y visibilidad`` que promueve su película. El actor de 43 años, filólogo de formación con un sólida carrera en el teatro español y con un currículum que también incluye el mundo del periodismo, añadió: "Yo venía del teatro y del cine me he enamorado".

Mientras su discurso conmovió al auditorio en Sevilla, el de Eva Llorach, ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por "Quién te cantará``, generó vítores de las mujeres, a quienes invitó a poner de pie clamando por una mayor representación femenina en el cine, incluso después de los 40, 50 y 60, y un pago más igualitario.

En la alfombra roja previa a la gala se destacaron Penélope Cruz, con un vestido plateado, y la cantante Rosalía con un kimono negro del diseñador español Juan Vidal. En ausencia de su esposo Javier Bardem, Cruz, nominada a mejor actriz por "Todos lo saben", estuvo acompañada por el director Pedro Almodóvar. También brilló la actriz hispanocolombiana Juana Acosta, con un vestido de Dolce & Gabbana, y la modelo española Nieves lvarez, con un diseño de pedrería de Ellie Saab.

Algunas de las actrices, como las nominadas Natalia de Molina y Eva Llorach ("Quién te cantará"), así como Sorogoyen, lucieron el abanico con el hashtag NiUnaMenos, repartido por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) para denunciar los crímenes por violencia de género y reivindicar una mayor presencia de las mujeres en el mundo del cine.