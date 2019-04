Un documental de EEUU ganó el premio máximo del Bafici

Disco. "The Unicorn" es un álbum de inicios de los 70. Grudzien murió en 2013 en trágicas circunstancias.

El documental estadounidense "The Unicorn", que narra los años finales del cantante de country psicodélico Peter Grudzien, se alzó con el premio a la Mejor Película del 21 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). El festival finaliza hoy sus proyecciones.

El largometraje de Isabelle Dupuis y TIm Geraghty, filmado entre 2005 y 2007 hace viajar por una Nueva York de perdedores siguiendo a este músico ya de grande, que a comienzos de la década del 70 editó "The Unicorn", un disco que entre otras cosas rescataba los derechos de los homosexuales en sus letras, una rareza extrema para un género tradicionalista como el country.

"No sé quién era gay y quién no porque en Nashville en los 70 todos eran un poco afeminados", dice Grudzien en una de las partes del maravilloso documental de un músico de talento pero absolutamente marginal y que en los últimos años de vida vivió acosado por distintas circunstancias, entre ellas el intento por parte de parientes, vecinos y abogados, de desalojarlo de la casa que compartía con una hermana enloquecida y un padre de 100 años.

Fallecido en 2013, los documentalistas lograron retratar la intimidad y las particularidades de Grudzien así como distintos lugares de la ciudad, y hacer un lúcido retrato sobre el borde siempre sinuoso de la locura y la enfermedad mental.

Los premios del 21 Bafici se anunciaron ayer al mediodía en los jardines del Museo Larreta. En la Competencia Internacional, obtuvo una Mención Especial del Jurado la cinta "Los tiburones", de la realizadora uruguaya Lucía Garibaldi, que tuvo premiere mundial en el Festival Sundance, donde también fue galardonada. La opera prima de Garibaldi, que propone un ajustado relato sobre los tiempos de descubrimiento de una adolescente en un pueblo de la costa uruguaya, ofrece un filme de climas, atmósferas, momentos y paisajes.

Mientras que como Mejor Director de la Competencia Internacional ganó el francés Louis Garrel por "L'omme fidèle", como Mejor Actor fue elegido el niño japonés Keita Ninomiya por "We Are Little Zombies" y como mejor actriz Ella Smith por "Ray & Liz".

La competencia argentina

En la Competencia Argentina, que tuvo 14 filmes en disputa, el premio al Mejor Largometraje se lo llevó "Fin de siglo", ópera prima de Lucio Castro que relata el encuentro amoroso entre dos hombres y la implicancia del tiempo, en un filme de inmensa libertad narrativa, estructurado a través de saltos temporales que ponen de manifiesto dos destinos que se cruzan 20 años antes y se reencuentran luego en una ciudad europea.

Eloísa Solaas por "Las facultades" fue distinguida como Mejor Directora y "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza se llevó el Premio Especial del Jurado del apartado para producciones locales.

El Premio del público a la Mejor Película Extranjera fue para "La asfixia", de la guatemalteca Ana Isabel Bustamante, mientras que el correspondiente a una película argentina fue para el documental "Método Livingston", de Sofía Mora.

En la Competencia Latinoamericana Tomás Raimondi obtuvo una mención especial por su actuación en "Cartero"; como mejor director fue elegido el tucumano Peri Azar por "Gran Orquesta"; y la Mejor Película resultó la uruguaya "La fundición del tiempo", de Juan lvarez Neme.

En Vanguardia y Género el premio mayor recayó en "The Children of the Dead", de la norteamericana Kelly Cooper y el checoslovaco Pavol Liska y en la Competencia de Derechos Humanos ganó "Soleis Noirs de la canadiense Julien Elie, con una mención para "?uién mató a mi hermano?", de los argentinos Ana Fraile y Lucas Scavino sobre el asesinato de Luciano Arruga.

