Un hombre de 29 años y de nacionalidad boliviana fue detenido por su presunta responsabilidad en el crimen de Wanda Abigail Navarro, la adolescente de 15 años que fue encontrada asesinada y abusada en un establecimiento rural situado en las afueras de la ciudad cordobesa de Jesús María, en el norte de la provincia, informaron ayer fuentes judiciales y policiales a la prensa local.

El sospechoso, de 29 años, fue aprehendido por la policía local en la madrugada del domingo tras recolectar una serie de pruebas y testimonios.

El hombre, que fue acusado del delito de "homicidio simple", vive en el barrio Latinoamericano, a unas 20 cuadras de la casa de la adolescente asesinada.

La adolescente fue hallada asesinada el sábado en el interior de la Estancia La Florida, situada en las afueras de la ciudad de Jesús María.

Cuando iba a la escuela

La chica había desaparecido dos días antes cuando se dirigía a la escuela, según reportaron sus familiares.

Los policías llegaron a la estancia gracias al dato de un hombre que pudo ver útiles escolares tirados en un camino rural.

El cuerpo del adolescente sólo tenía puesta la ropa interior y el resto de las prendas no habían sido encontradas.

La chica presentaba signos de haber recibido golpes en la cabeza, mientras que también tenía marcas de un lazo en el cuello, en tanto que se hallaron marcas de arrastre, por lo que se estima que el lugar en el que fue encontrado el cadáver no es el mismo en el que fue asesinada.

Marcha por justicia

Tras la detención del sospechoso, cerca de un millar de personas se concentraron en la zona céntrica de Jesús María para marchar a la comisaría y pedir justicia por la joven.

Con velas y en silencio, familiares, amigos y vecinos comenzaron el recorrido por las calles céntricas hasta llegar a la Departamental Colón de Policía.

En el marco de la manifestación por la calles de Jesús María, se escucharon cánticos, reproches e insultos a las autoridades policiales por las demoras en la búsqueda de la adolescente.

Sin violencia

Por su parte, la madre de la joven pidió que durante la protesta, "no haya agresiones a la policía".

"No quiero agresiones a la policía, si no en las marchas no participo más. Pidamos seguridad, pero sin agresiones. No soy una persona violenta", advirtió la mujer al sitio de la radio Cadena 3.

Al describir a su hija, expresó: "Wanda fue muy querida, era un angelito, una nena que distribuía sonrisas a todo el mundo. Era una niña excelente".