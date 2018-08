Un cura violó a una nena: "Creí que al menos tenía 15 años"

El caso está siendo investigado por la Unidad de Abusos Sexuales de La Banda, a cargo de Alicia Falcione.

El sacerdote italiano Paolo Glaentzer, de 70 años, quedó detenido luego de ser encontrado violando a una nena de 10 años en su auto el pasado 23 de julio. Cuando lo acusaron declaró: "No creí que tenía 10 años, pensé que tenía al menos 15".

Denunciado por violencia sexual agravada, el cura pedófilo cumplirá la condena en su casa, ubicada en el pueblo de Bagni di Lucca.

Durante la audiencia judicial admitió que ya había estado en otras oportunidades con la pequeña y con otras menores, y aseguró que ella era la que tomaba la iniciativa. "La chica se levantó la remera por su voluntad, yo no le dije que lo hiciera, puede ser que en su casa reciba poco amor de sus padres", sostuvo.

"Hay una simpatía recíproca con la chica. Cuando supe que tenía 10 años..., yo creí que tenía al menos 15", dijo en diálogo con el diario Corriere Fiorentino.

"No me sucedió con otras chicas. Ese lunes 23 de julio hubo un cambio de afecto con esta chica que es mucho más madura que su edad. Y a veces las cosas van de cierta manera", continuó sin que le temblara la voz.

Los padres de la víctima, que son discapacitados, aún no salen de la conmoción, ya que el sacerdote Paolo Glaentzer los visitaba seguido a su casa y compartía momentos con sus hijos.

Sin embargo, jamás imaginaron que sería un pedófilo. "Ahora me doy cuenta por qué entrada la noche llevaba a nuestra hija a dar una vuelta en el auto", dijo el padre de la menor.

