Un adolescente de la ciudad bonaerense de Pergamino le salvó la vida a un bebé de un año gracias a las clases de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que recibió en la escuela. El bebé se cayó a la pileta y estaba inconciente, pero Gerónimo Nazar logró reanimarlo, publica la web viaPergamino.

Nazar tiene 17 años y su domingo transcurría con normalidad en el pequeño pueblo bonaerense de Fontezuela hasta que escuchó gritos desesperados cerca de su casa. Cuando se dio cuenta que era su vecina Mariela, saltó el tapial, que separa las casas.

La mujer estaba de rodillas al lado de Gaspar, su pequeño hijo, que estaba inconsciente porque se había ahogado en la pileta. "Me pregunta si sabía hacer RCP y le dije que me habían enseñado en la escuela y empecé", contó Gerónimo y agregó: "Mi papá me ayudó haciéndole boca a boca y le hacía los golpecitos. Empezó a reaccionar y largó agua. Se escuchó un llanto con un quejido que nunca me voy a olvidar".

El adolescente contó que parecía que el tiempo no pasaba pero fueron ocho minutos y llegó la ambulancia para atender al niño. "No sé cómo lo hice y por qué estuve tan tranquilo, no lo sé. Me salió así, también me sentía tranquilo porque estaba mi viejo al lado, tenía esperanza de que íbamos a salvar y pensaba en el curso de RCP de la escuela", sostuvo Nazareno.

Gaspar está bien y el joven se emociona al verlo: "Le agradecí a la mamá por haberme confiado a su hijo", dijo y Mariela contó que aún no procesó todo lo que ocurrió el domingo por la mañana: "Lo saqué muerto, le di los primeros masajes al corazón pero cuando Gerónimo saltó el tapial le pregunté si podía seguir porque yo sé hacer RCP, pero no es lo mismo hacerlo con un hijo", detalló.

Emocionada por lo que pasó y feliz por tener a su hijo con ella, la mujer sostuvo que ahora el pequeño "tiene dos cumpleaños".

Aprovechando la difusión que tuvo esta noticia, Gerónimo manifestó un claro e importante deseo: "Que cada una de las personas tomen consciencia de lo importante que es el RCP, uno nunca sabe cuándo va a hacer falta".