Una joven de 20 años y su pareja de 24 denunciaron que en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la localidad bonaerense de Moreno, fueron padres de una beba el viernes pasado y dos días después los médicos les dijeron que se trataba de un varón y por error les anunciaron mal el sexo.

Así lo denunció la pareja en la comisaría 1ª de Moreno de la Policía Bonaerense y ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 8 del mismo distrito.

En declaraciones a NA, Adriana, abuela del pequeño/a, explicó que el viernes pasado a las 12:20 su hija Eliana Meneces, de 20 años, "tuvo una cesárea de urgencia porque sentía dolores y se descompensó".

"Nació el bebé con 33 semanas de gestación, 40 centímetros y 1,500 kilo, por lo que lo tuvieron que llevar a neonatología. A mi hija le dijeron «te felicito, mami, es una nena». El papá (Daniel Ledo Randall, de 24 años) esperaba afuera de la sala de partos y la enfermera le comentó que se la llevaban a neo porque nació prematura y también le dijeron «te felicito, papá, es una nena", contó la mujer. La joven hizo lo posible para ir a ver a la pequeña el viernes a la tarde, pero sentía dolores por la cesárea y no pudo ir, mientras que el sábado a la mañana pudo hacerlo, pero le explicaron que estaba un poco delicada y que fuera a la tarde. "Fueron con su pareja y vieron a la pequeña. En un momento la tenían que pinchar por un problema con el oxígeno y mi hija salió porque le daba impresión que la pincharan. El papá se quedó y vio cómo la pinchaban y le cambiaban los pañales y ahí él aseguró que se trataba de una nena. Después a mi hija le bajó la presión y no pudo volver a neo", detalló Adriana. Y agregó: "Mi hija le dijo, «yo vi que tuve una nena, todas las enfermeras me dijeron que era una nena, la anotaron en el hospital como nena y ayer (por el sábado) mi esposo vio que era una nena»".